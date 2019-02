Die Zusammenarbeit zwischen Deutschlands achtgrößtem Systemhaus msg und dem CRM-Anbieter Uniserv begann im Rahmen eines gemeinsamen Projekts bei einem Kunden aus der Logistikbranche. Nun erhielt die Partnerschaft einen offiziellen Anstrich.

Die Herausforderung des IT-Projekts bei dem Logistikunternehmen bestand darin, verteilte Systeme in einer zentralen Datenbank zu konsolidieren. Zudem sollten die auf diese Weise konsolidierten Daten Anwendern in unterschiedlichen Abteilungen (Vertrieb, Produktion und Kundenservice) zur Verfügung gestellt werden.

Um dieses Problem zu lösen, entwickelten Uniserv und msg ein so genanntes Master-Datenmanagement-System. Dieses MDM basiert auf einer Service orientierten Architektur (SOA), um Geschäftspartnerdaten aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen. Für die Qualität der Daten sorgen die kundenindividuell von msg und Uniserv gemeinsam entwickelten Geschäftsregeln - insgesamt mehr als 100 an der Zahl!

Diese Geschäftsregeln geben beispielsweise vor, ob eine postalische Adresse korrekt und aktuell ist oder ob irgendwelche Geschäftspartnerdaten inkonsistent sind. Übrigens, Schnittstellen sorgen dafür, dass externe Geschäftspartner ihre eigenen Stammdaten in dem Master-Datenmanagement-System des Kunden selbst im Self-Service-Modus stets auf dem aktuellsten Stand halten können. Das sorgt ebenfalls für höhere Datenqualität.

Guido Göbel, Abteilungsleiter MDM bei msg systems begrüßt ausdrücklich die engere Zusammenarbeit mit Uniserv: "In den letzten Jahren setzten wir stärker auf Datenqualität (DQ) und Kundenstammdaten und waren daher wir auf der Suche nach einem geeigneten Softwareanbieter auf diesem Gebiet. In Uniserv haben wir einen solchen gefunden".Christiana Klingenberg, Lead Business Consultant MDM bei msg systems ergänzt: "Die Wahl fiel auf Uniserv, weil wir um die Qualität der Software und ihrer Verarbeitungsergebnisse wissen. Aufgrund der langen Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Datenqualität und Kundendatenmanagement wissen wir unsere Kunden in guten Händen - und können ruhigen Gewissens Uniservs Lösungen empfehlen."

Axel Schmale, Account Manager DQ Sales bei Uniserv, zieht ebenfalls ein positives Fazit aus der Kooperation mit msg: "Die Nachfrage nach einer ganzheitlichen Kundendatenmanagement-Strategie steigt, und zwar nicht nur im Bereich Logistik, sondern branchenübergreifend. Daher haben wir beschlossen, die mit msg begonnene Partnerschaft zu formalisieren und das gemeinsam erarbeitete Rundumpaket allen Kunden zur Verfügung zu stellen."

"Etwa jedes zweite Unternehmen ist unzufrieden mit seinem Kundendatenmanagement" zitiert Matthias Förg, Head of Sales DQ-Solutions bei Uniserv, aus einer eigenen Studie, bei der von Dezember 2017 bis Februar 2018 insgesamt 143 Fach- und Führungskräfte aus deutschen Unternehmen aller Branchen und Größen zum Thema Datenmanagement befragt wurden. "Oftmals sind nicht nur die Datenbestände mangelhaft, es fehlt den Unternehmen auch an einer Strategie, wie sie das Thema Datenmanagement anpacken sollen. Denn die beste Software nützt nichts, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird und demnach nicht mit den Unternehmensprozessen harmoniert. Daher haben wir die Zusammenarbeit mit dem Beratungshaus msg systems forciert."