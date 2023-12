Tanium hat mit Jacob-Jan Walburg einen neuen Regional Vice President in Deutschland. Holger Koch, bis September 2023 Regional Vice President bei Tanium, hat inzwischen als Senior Partner Director zu BMC gewechselt. Markus Baimann, der den Posten des Regional Vice President vorübergehend inne hatte, ist ebenfalls nicht mehr im Unternehmen. Auch Olf Jännsch, der die Region als Area Vice President für die Region EMEA Central bisher mit betreute, wechselte. Er ist seit November beim Lüfterspezialisten EBM-Papst. Jännsch hatte im Sommer 2022 Christoph Volkmer abgelöst, der zuvor knapp zweieinhalb Jahre bei dem Anbieter als Vice President DACH tätig war.

In der gesamten Zeit und während der vielen Personalwechsel hat das Unternehmen mit sich, dem Channel und seiner exakten Ausrichtung und Positionierung gerungen. Mit der Aufstellung als Sezialist für "Converged Endpoint Management" scheint der Selbstfindungsprozess nun aber abgeschlossen zu sein.

Mit der Verpflichtung von Walburg soll nun - wieder einmal - die Expansion im DACH-Markt forciert werden. Walburg bringt für seine Aufgabe 20 Jahre Berufserfahrung im IT-Sektor mit. Zuletzt war er als Sales Director Germany beim Software-Unternehmen Tricentis. Davor hatte er unter anderem leitende Positionen bei Microsoft und Inviqa inne.

Ein grundsätzlich gutes Zeichen an den bisher mit widersprüchlichen Signalen konfrontierten Channel ist die Verpflichtung von Tony Beller als Senior Vice President of Global Partner Sales. In der Position soll Beller soll das Service-Provider- und Partner-Ökosystem ausbauen, im Fokus sind hier "branchenführende globale Systemintegratoren, MSPs und Vertriebspartner".

Beller war zuletzt als Senior Vice President der Cloud Software Group für die Verwaltung von Unternehmenskunden, Geschäftskunden und Vertriebskanälen in Lateinamerika, EMEA, Asien-Pazifik, Japan und Australien & Ozeanien verantwortlich. Zuvor baute er bei Anaplan, einem Anbieter von Pkanungs-Software, das Partner-Ökosystem auf. Beller leitete außerdem Channel-Teams und globale Initiativen bei ServiceNow und Salesforce und hatte Führungspositionen bei Taleo, Oracle und PeopleSoft inne.

Bei der lokalen Channel-Betreuung müssen Walburg und Beller aber vermutlich noch aufrüsten und sich um Kontinuität beühen. Harald Küssner, der diese Aufgabe 2021 als Head of Channel & Alliances für die Region EMEA Central übernommen hatte, wechselte bereits Anfang des Jahres zu Atlassian. Seine Aufgaben übernahm im wesentlichen Christian Schlotterose (seit Februar "Lead Director GSI Alliances & Partner Channel EMEA Central"), der bereits seit 2021 im Unternehmen ist.