Der Server-Hersteller Thomas-Krenn mit Sitz in Freyung bietet ab sofort vier neue Server an, die als Netzwerk-Videorecorder (NVR-Server) vorbereitet wurden. Auf drei der vier neuen Server ist bereits die Einstiegsversion XProtect Essentials+ von Milestone vorinstalliert. Damit lassen sich die Aufnahmen von bis zu acht Überwachungskameras kontrollieren und aufzeichnen. Zusätzlich ist auch eine Aufstockung auf bis zu 200 Kameras möglich.

Bei den neuen NVR-Servern handelt es sich um zwei filterlose Minisysteme, einen Micro-Server sowie um einen Rack-Server, der zwei Höheneinheiten (HE) belegt. Das kleinste Modell LESv3 - NVR8 ist passiv gekühlt und mit einer Celeron-Vierkern-CPU (N3160) und vier TByte SSD-Speicher ausgestattet. Es ist für bis zu acht Kameras ausgelegt. Der LES video - NVR20 ist für den Einbau in Kraftfahrzeugen zugelassen und eignet sich damit etwa auch für eine Nutzung im öffentlichen Personenverkehr. Per CAN-Bus-Schnittstelle kann er mit der Fahrzeugelektronik kommunizieren.

Lesetipp: Thomas Krenn bei kiwiko

Die anderen beiden Modelle MI104S - NVR50 sowie RI2212 - NVR200 sind auf 50 beziehungsweise 200 Kameras ausgerichtet. Das größere Data-Center-Modell kann bei entsprechender Ausstattung bis zu 168 TByte an Daten speichern.

Die neuen Server sind nach Angaben von Thomas-Krenn mit allen marktüblichen IP-Kameras kompatibel. Der LESv3 - NVR8 inklusive acht GByte RAM und einer 240 GByte SSD kostet 799 Euro, der LES video - NVR20 inklusive 16 GByte RAM 1745 Euro zuzüglich Storage, der MI104S - NVR50 inklusive 16 GByte RAM und 4 x 2 TByte HDD 1949 Euro und der RI2212 - NVR200 inklusive 64 GByte RAM 6995 Euro zuzüglich Storage.