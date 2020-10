Kühlewein verfügt über eine 25jährige Berufserfahrung in der IT-Branche. Über elf Jahre lang (2003-2014) leitete er als Vice President Central EMEA den Ausbau Geschäfts von VMware in der Region Zentraleuropa. Davor war er über sieben Jahre lang als Enterprise Sales Manager bei Adobe für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zuständig.

Lesetipp: Deutschlands kundenfreundlichste Systemhäuser

Wolfgang Ebermann, sein Chef und Europa-Chef bei Insight, freut sich über diese Neubesetzung: "Thomas Kühleweins langjährige IT Erfahrung, vor allem im Software- und Service-Geschäft, sowie seine exzellenten Kontakte zu Herstellern und Kunden sind ideale Voraussetzungen, um unser Geschäft in Deutschland in den nächsten Jahren auszubauen."

Kühlewein geht mit vollem Elan an die neue Aufgabe: "Insbesondere bei uns in Deutschland sehe ich ein großes Potential, Unternehmen unterschiedlicher Größe kompetent, nachhaltig und branchenspezifisch bei Ihrer Digitalisierung zu unterstützen. Mit unserer Unternehmensstrategie, dem Wertesystem und unserem Portfolio bringt wir die richtigen Voraussetzungen mit, die Marktposition in Deutschland auszubauen und unsere Kunden zu überzeugen."

Thomas Kühlewein ist verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie mit vier Kindern in der Nähe von München.

Lesetipp: Deutschlands größte Systemhäuser