Auf der IT-Security-Messe it-sa vom 8. bis zum 10. Oktober 2019 in Nürnberg stellt Trend Micro in Halle 9 am Stand 434 aus. Dort präsentiert der Security-Hersteller unter anderem die neue EDR-Lösung (Endpoint Detection & Response). Das als "XDR" bezeichnete System vermag über E-Mail und Netzwerke aufkommende Gefahren zu detektieren und damit Endgeräte, Server und ganze Cloud-Landschaften wirksam vor Bedrohungen zu schützen. Außerdem wird Trend Micro in Nürnberg Interessenten einen ersten Einblick in das Lösungsportfolio "TXOne Networks" des Joint Venture mit Moxa geben, hier geht es um industrielle IoT-Sicherheit.

Lesetipp: Trend Micro kritisiert mangelnde Sicherheit im Internet der Dinge

Im Rahmen der it-sa veranstaltet Trend Micro ferner die jährliche IT-Sicherheitskonferenz auf dem Messegelände im NCC. Am Dienstag den 8. Oktober 2019 werden dort Vorträge zu Themen wie

Windows Server 2008 wird von Microsoft nicht mehr unterstützt

Gezielte Angriffe erkennen und abwehren

XDR - die neue Generation von Endpoint Detection & Response

Managed Security - alles andere ist nur Monitoring

Automatisierung der IT-Sicherheit

Industrial IoT Cybersecurity

abgehalten.

Erstmals werden auf der it-sa mehrere Systemhäuser mit am Messestand von Trend Micro vertreten sein. Dafür hat der Hersteller Reseller ausgesucht, die sich durch besonders gute Leistungen ausgezeichnet haben und bereits mit Channel-Awards geehrt wurden: Cancom, Systemhaus Krick, Suresecure und SVA.

Thomas Huber, Director Channel Sales bei Trend Micro, sagt dazu: "Ich freue mich sehr, dass wir einige unserer erfolgreichsten Reseller für unseren Stand gewinnen konnten. Unsere Kunden können so auf der it-sa neben den innovativen Lösungen von uns auch die große Beratungskompetenz und Expertise unserer Partner kennenlernen. Die Entscheidung für einen gemeinsamen Messeauftritt untermauert unser Bekenntnis zu einer intensiven, vertrauensvollen und für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit mit dem Channel."