In Deutschland hat sich diese Auszeichnung ein kleiner IT-Dienstleister aus dem Mühlenbecker Land in Brandenburg verdient, die PingUs Solutions GmbH & Co. KG., die langjährige Security-Expertise aus zahlreiche komplexen IT-Projekten vorweisen kann. Das Unternehmen wurde für das komplette Trend-Micro-Lösungsportfolio zertifiziert und darf nun außer Endkunden auch IT-Systemhäuser bei der Umsetzung technisch herausfordernder Projekte unterstützen.

Darüber hinaus wird PingUs auch Managed Services im Bereich Detection and Response anbieten (XDR). Zudem wird der Partner eine Trend Micro User Group ins Leben rufen und betreuen. Der bereits seit fast 22 Jahren im Security-Umfeld agierende Dienstleister wurde 2006 Professional Services Partner von Symantec, seit 2012 mit Master-Spezialisierung für Enterprise Security. Allerdings führt PingUs diese Zertifizierung auf der eigenen Website nicht mehr auf, dafür sind dort die Partnerschaften mit Veritas, Microsoft, HPE und eben Trend Micro gelistet.

Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Symantec begab sich Caroline Kiel, CEO & Principal Consultant von PingUs Solutions, auf die Suche nach einem neuen Partner im Bereich Security: "Trend Micro hat uns dabei mit der Qualität seiner Lösungen, seiner Verlässlichkeit und dem engen persönlichen Kontakt überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die erfolgreiche Zusammenarbeit."

Für Christina Decker, Head of Channel and Alliances bei Trend Micro Deutschland, ist PingUs Solutions ein technisch hochqualifizierter und leistungsstarker Partner, der für seine fundierte Expertise zurecht mit der Zertifizierung als Professional Services Partner ausgezeichnet wurde: "Mit der Unterstützung durch PingUs Solutions werden unsere Kunden und Partner zukünftig noch erfolgreicher selbst anspruchsvollste Projekte umsetzen können", glaubt Decker.