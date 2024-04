Viele Distributoren denken derzeit darüber nach, wie sie ihr Portfolio anpassen oder erweitern können. Gerade im Bereich der klassischen Telekommunikation oder bei Druckern und Supplies ist der markt ziemlich ausgereizt und bietet wenig Möglichkeiten für weiteres Wachstum.

So will sich auch der ursprünglich auf Druckerzubehör und Speichermedien spezialisierte Distributor UFP breiter aufstellen. UFP hat seinen Sitz in Paris, ist aber auch mit dem Hauptsitz in Kamp-Lintfort und Vertriebsbüros in Wiesbaden und Mendig gut vertreten. Mit der Übernahme von Despec 2018 sowie der vollständigen Eingliederung und Umbenennung des Distributors 2022 wurde die deutsche Präsenz zudem gestärkt (ChannelPartner berichtete).

Strategische Partnerschaft mit Asus

Neben dem bisherigen Lieferprogramm mit dem Schwerpunkt auf Druckern, Supplies und Büroartikel kommen nun auch Notebooks hinzu. Dazu hat UFP eine strategische Partnerschaft mit Asus geschlossen. Der taiwanische Hersteller will so die Reichweite und die Verfügbarkeit aus der Business Unit Systems für das B2B-Segment erhöhen.

Die Laptops der Business Unit Systems sind speziell für Business-Anwendungen und Bildungseinrichtungen konzipiert und sollen eine Kombination aus Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit bieten. Die neue Kooperation wird direkt mit der ersten Verfügbarkeit der neuen Modelle ExpertBook B3 und ExpertBook B5 starten. Auch das ExpertBook B1 gibt es im Rahmen eines besonderen Startpakets.

Neue UFP-Produktkategorie

Torsten Schnutz, Geschäftsführer bei UFP Deutschland, ist es in Zeiten der Digitalisierung immer wieder eine spannende und herausfordernde Aufgabe, neue Märkte zu erschließen und die Unternehmensgruppe entsprechend voranzubringen: "Dabei ist es nicht nur wichtig, unser Produktportfolio kontinuierlich zu entwickeln, sondern auch starke und zuverlässige Partner zu finden", erklärt der UFP-Deutschlandchef. So habe man in Asus einen solchen Partner gefunden, mit dem man für die Zukunft im Bereich Hardware bestens aufgestellt sei.

Schnutz sieht Asus bereits einer starken Marktposition, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. "Mit der Submarke Asus Business haben wir genau den richtigen Zugang zum Geschäftsfeld Notebooks", freut er sich.

Die neu eingeführten Modelle bilden nun den Grundstock der neuen UFP-Produktkategorie Business Notebooks. "Mit der UFP als neuen starken Partner können wir ein Produktportfolio anbieten, das nicht nur innovativ und leistungsstark ist, sondern auch die Verfügbarkeit und Vielfalt im Business-Bereich neu definiert", bekräftigt Maria Münster, Commercial Director der Business Unit Systems bei Asus Computer. Gemeinsam mit UFP will sie nun "neue Maßstäbe für Exzellenz und Zuverlässigkeit" setzen.

Mehr zum Thema:

Channel Excellence Awards 2024: Kopf-an-Kopf-Rennen in der Spezial-Distribution

Vier Jahre nach der Übernahme: Despec wird zu UFP

Drucker-Distribution: Systeam kauft Despec Nordic