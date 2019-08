Mit "Valuemation" sollen sich sämtliche Service-Prozesse innerhalb eines Unternehmens abbilden, steuern und optimieren lassen. Die "Valuemation"-Suite besteht aus mehreren Modulen, unter anderem aus einem Software-Paket für den internen IT-Support und einer Lösung zum Inventarisieren der selbst betriebenen IT-Komponenten (Hardware, Software und Services).

Die niederländische NextSales-Gruppe ist bereits 2018 eine Kooperation mit der USU-Tochtergesellschaft Aspera eingegangen. Offenbar fielen die dabei gesammelten Erfahrungen so positiv aus, dass NextSales nun das eigene Portfolio um den Vertrieb von IT-Services-Management-Lösungen erweitern möchte.

»

Systemhauskongress CHANCEN

Das Motto des diesjährigen "CHANCEN"-Kongresses lautet "Shape your customer's journey". Am 28. und 29. August 2019 werden wir in Düsseldorf herausfinden, wie sich die Beziehung zwischen Kunde und IT-Dienstleister derzeit wandelt.