Die Vectra Networks Inc. aus San José, spezialisiert auf die Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe im Netzwerk, hat die Ernennung von Didi Dayton zum Vice President of Worldwide Channels and Alliances bekannt gegeben. Dayton verantwortet die weltweiten Channel-Programme und soll die globale Bereitstellung von Produktangeboten in Zusammenarbeit mit den Partnern von Vectra koordinieren.

Dayton kommt von Cylance, wo sie in gleicher Position das Wachstum der Channel- und Distributionspartner, MSSPs und Allianzen voranbrachte. Unter ihrer Leitung entstanden ein neues Partnerportal und vier zum Teil prämierte Partnerprogramme. Zuvor war sie bei Symantec als Head of Channel Sales für globale Service Provider zuständig.

Im Laufe ihrer Karriere agierte Dayton als strategische Führungskraft, die verschiedene Unternehmen durch zwölf Fusionen und Übernahmen begleitete. Parallel dazu baute sie Channel-Teams und Partner-Ökosysteme auf.

„Didi Dayton bringt eine seltene Kombination aus fachlichen Fähigkeiten und bewährter Erfahrung in das Channel-Geschäft von Vectra ein“, erklärte Kevin Moore, Senior Vice President, Worldwide Field Operations bei Vectra. „Wir freuen uns, dass sie an Bord ist, um ein umfangreiches Channel-Programm umzusetzen. Unsere Partner können berechenbare und konsistente Ergebnissen sowie neue Angebote erwarten.“

„Ich bin begeistert, diese wichtige Phase der Unternehmensentwicklung bei Vectra mitgestalten zu können“, so Didi Dayton. „Vectra legt eine ausgeprägte Dynamik an den Tag, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kevin Moore und dem Managementteam. Unser Ziel ist es, die Channel- und Go-to-Market-Strategie voranzutreiben und den Wert für Channel-Partner von Vectra und deren Kunden zu steigern.“