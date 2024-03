Ende Januar 2024 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen - auch in der Kategorie "Software".

Die Kategorie "Software" umfasst Infrastruktur- und Anwendungs-Software sowie MSP-Tools (Backup- und Recovery-Software, Middleware, Datenbanken, Betriebssysteme und Virtualisierungssoftware, Anwendungssoftware, Datacenter-Infrastruktur-Management-Lösungen, Plattformen für MSPs) - Security-Software ist hier ausgenommen, sie ist der Kategorie "Security" zugeordnet.

2024 war der Kampf um die vorderen Plätze in der Kategorie "Software" so verbissen, wie selten zuvor. Veeam konnte sich nur knapp vor Microsoft behaupten. Den Ausschlag gab die geringfügig besser benotete Produktperformance des Backup-Anbieters.

Insgesamt liegt Bewertung der Softwareanbieter durch die Reseller unter der in vielen anderen Produktsegmenten - vor allem vielen "klassischen" Hardware-Kategorien. Eventuell beurteilen Vertriebspartner Softwarehersteller kritischer als Hardwareanbieter. Eine Ursache dafür könnte sein, dass Softwareprojekte erfahrungsgemäß extrem komplex sind und auch Schnittstellen zu Fremdanwendungen hier oft eine große Rolle spielen.

Umso wichtiger ist daher die technische Ausbildung der Vertriebspartner. Hier machen die Softwareanbieter schon einen sehr guten Job. In seinem neuen Partnerprogramm legt Veeam beispielsweise großen Wert auf mehr Vertriebs- und Technikschulungen in den Bereichen Cyber-Security, Disaster Recovery, SaaS, Datensicherung in Kubernetes und Public Cloud.

Selbstredend investiert auch Microsoft bedeutende Summen in die Ausbildung der Vertriebspartner. Was das neue Hype-Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) betrifft, so fordern Microsofts Channel-Chiefs Oliver Gürtler und Edith Wittmann ihre Partner auf, sich mit ihrem KI-Produkt "Copilot" intensiv auseinander zu setzen.

Sollten die Reseller bei diesem Vorhaben erfolgreich sein, und diese KI-Software bei ihren Kunden in großer Anzahl produktiv einsetzen, so könnte sich auch ihre Zufriedenheit mit Microsofts Channel-Initiativen erhöhen. Möglicherweise würde dann der Software-Konzern nächstes Jahr Veeam - was die Beliebtheit im Channel betrifft - wieder überholen können.

So etwas ist beim drittplatzierten Anbieter VMware nicht zu erwarten. Der Verkauf an Broadcom kam im Channel nicht gut an. Und nun geht VMware dazu über, das eigene Produktportfolio zu filetieren, das bisherige Partnerprogramm wurde aufgelöst. Vmware-Partner gucken sich schon nach Alternativen um, etwa bei Red Hat, Citrix oder Microsoft.

IBM und auch die Tochter Red Hat tauchen zwar in unserem Ranking (noch) nicht auf, aber das könnte sich 2025 ändern. Denn Red Hat hat ein neues Partnerprogramm verabschiedet. Die darin enthaltenen Änderungen kamen im Channel und bei den Analysten gut an (ChannelPartner berichtete).

Einen großen Sprung nach vorne (von zehn auf Platz vier) tat Haufe-Lexware. Das ist sicherlich auch der Mitte 2019 neu verpflichteten Channel-Chefin Diana Bonarius zu verdanken. Die ehemalige ChannelPartner-Mitarbeiterin sorgte definitiv für neue Impulse im Vertriebskanal des Freiburger Softwareherstellers. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, ist damit zu rechnen, dass Haufe-Lexware 2025 sich unter die drei Channel-freundlichsten Softwarehersteller einreihen könnte. Gleich fünf Anbieter sind neu oder wieder ins Ranking aufgerückt: Avepoint, Baramundi, Citrix, ServerEye und TeamViewer. Es hätten sogar deutlich mehr sein können, aber viele scheiterten einfach an der Hürde der Mindestanzahl an Bewertungen (50).

Nicht einmal SAP hat es geschafft, mindestens 50 Partner dazu zu bewegen, sich von ihnen beurteilen zu lassen. Oracle dürfte diese Aufgabe in Deutschland sicherlich noch schwerer fallen, so viele mittelständisch geprägte Vertriebspartner dürfte der Datenbankanbieter hier zu Lande gar nicht mal unter Vertrag haben.

Immerhin haben es neben Microsoft und VMware zwei weitere der weltweit zehn größten Softwarehersteller, nämlich Adobe und Citrix, ins Ranking geschafft.

Channel Excellence Award 1. Veeam (1) Preferred Vendor 2. Microsoft (2) 3. VMware (4) 4. Haufe-Lexware (10) 5. Acronis (3) 6. TeamViewer (-) 7. ServerEye (-) 8. Avepoint (-) 9. Citrix (-) 10. Baramundi (-) 11. Adobe (9) 12.N-able (12)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards findet Ihr unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.



