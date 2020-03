Seit Mitte März 2020 ist die Vendosoft GmbH als Microsoft Gold Partner im Bereich Cloud Productivity sowie als Kompetenzträger für Small and Midmarket Cloud Solutions zertifiziert. Die Reseller für Gebrauchtlizenzen adressieren ausschließlich Firmenkunden.

Die Vorgaben für Midmarket Cloud Solutions, innerhalb von 12 Monaten 25 neue Office-365-Kunden zu akquirieren, konnte das Unternehmen deutlich früher erreichen. Geschäftsführer Björn Orth sieht darin die gute Beratungsleistung seiner Microsoft Licensing Professionals bestätigt.

Beim Gold Partner für Cloud Productivity mussten nach der Prüfung zu „Microsoft 365 Identity and Services“ innerhalb von zwölf Monaten mindestens 4.000 aktive Berechtigungen für Office 365 oder Dienste wie Exchange Online und Teams bereitgestellt werden.

Kompetenz, bessere Konditionen und Support

Mit der Gold Partner-Akkreditierung erhält Vendosoft von Microsoft bessere Konditionen und Support, von denen nun die über 4.500 Kunden profitieren sollen. Zudem bietet der Lizenzspezialist seinen Cloud-Kunden an, Teile der durch den Umstieg in die Cloud anfallenden Kosten mit dem Rückkauf der freiwerdenden On-Premises-Lizenzen zu refinanzieren.

„Unsere Beratung zeigt, dass es in vielen Unternehmen an der Zeit ist, von einem alten Exchange Server zu migrieren“, erklärt Alexander Kreitner. „Dabei kann es die günstigere Alternative sein, einen Exchange Online Plan abzuschließen, anstatt in Lizenzen für eine On-Premises-Lösung und neue Hardware zu investieren.“