Der Open-Source-Anbieter VNC bringt die Version 2.0 seiner VNClagoon-Plattform auf den Markt. Neu sind unter anderem das sogenannte Fluid-Prinzip, mit dem sich digitale Arbeitsplätze freier gestalten lassen sollen, Kubernetes-gesteuerte Microservices und -module sowie spezielle Pakete für Partner. Erst vor kurzem ist das Unternehmen eine Kooperation mit Ionos eingegangen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Bei der Konzeption und Entwicklung von VNClagoon 2.0 habe man "besonderen Wert auf die Bandbreite möglicher Einsatz- und Nutzungsszenarien gelegt", so Andrea Wörrlein, Geschäftsführerin von VNC in Berlin und Verwaltungsrätin der VNC AG in Zug. "VNClagoon 2.0 ist dank des modularen Aufbaus, der unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, des einfachen Deployments, der flexiblen Bereitstellung und der durchgängigen Interoperabilität der Module und Dashlets für praktisch alle Behörden- und Unternehmensgrößen geeignet, vom Start-up bis zum Großkonzern."

Darüber hinaus hat der Anbieter nach eigenen Angaben die Integration aller Funktions-Module ins Frontend abgeschlossen und das Backend optimiert, so dass sich etwa die Rollout- und Bereitstellungszeiten verkürzen lassen. Module und besondere Funktionen, die das Unternehmen Dashlets nennt, lassen sich nun frei auf der VNClagoon-Oberfläche platzieren und auch später noch verändern. VNClagoon kann über die Cloud, On-Premise oder hybrid genutzt werden.

Pakete für Partner

An Partner richten sich neue Pakete, die typische Anforderungsprofile mit abgestimmten Kombinationen aus Funktionsmodulen und -services abdecken. Die Palette reicht vom Einstiegspaket VNCbasic (P1) für Start-ups, KMU, Kommunen und lokale Behörden bis hin zu VNCprofessional (P5) für Großunternehmen sowie Bundes- und Landesbehörden.

Außerdem hat VNC mit VNCcharity (P0) ein preisgünstigeres Paket für ehrenamtliche Mitarbeiter in gemeinnützigen Organisationen geschnürt. Partner haben zudem die Möglichkeit, VNClagoon 2.0 zu whitelabeln, also in ihrem eigenen Look-and-Feel oder im gewünschten Corporate Design des Kunden anzubieten.