Alles neu macht der Mai, auch bei Also. Dort ist aber nicht der Mai 2023, sondern der Mai 2024 gemeint, denn Konzernlenker Gustavo Möller-Hergt will Ende April 2024 als CEO abtreten. Er bleibt dem Unternehmen aber weiter als Verwaltungsratspräsident erhalten. Ob Möller-Hergt der Vergleich mit Uli Hoeneß gefällt? Wir werden beim nächsten Treffen nachfragen!

Ganz aktuell und nicht erst in einem Jahr sind die Veränderungen an der Epson-Führungsspitze: Michael Rabbe wird Henning Ohlsson als Country Manager für die DACH-Region ablösen. Ohlsson bleibt Geschäftsführer von Epson Deutschland. Rabbe soll sich vor allem um den Vertreib aller Produktbereiche in der DACH-Region kümmern:

Und ein weiterer Chefwechsel aus der Logistikbranche: Nach 15 Jahren an der Spitze der Deutsche Post DHL Group tritt CEO Frank Appel ab und übergibt an Tobias Meyer. Der kommt aus demselben Stall wie Appel: Beide waren vor ihrer Tätigkeit bei der Post beim Beratungsunternehmen McKinsey. Der Wechsel wurde schon vor gut eineinhalb Jahren bekanntgegeben und erfolgt ohne Nebengeräusche. Vielleicht hat sich ja Gustavo Möller-Hergt daran orientiert.

Microsoft ist der Cloud-Liebling des Channels und Lenovo hat das Rennen um den beliebtesten Anbieter von mobilen Geräten knapp für sich entschieden. Die Ergebnisse der Channel Excellence Awards (CEA) sind zwar schon einige Wochen alt, aber wir haben für Sie zusammen mit unserem Marktforschungspartner Context die einzelnen Kategorien genauer analysiert:

Das ist auch eine gute Gelegenheit, auf die bereits laufende Umfrage zu den Channel Excellence Awards 2024 hinzuweisen. Bitte stimmen Sie jetzt ab, welche Distributoren und Hersteller aus Ihrer Sicht die besten Jobs im Channel machen. Sie tragen dazu bei, dass wir auch im kommenden Jahr eine wertvolle Orientierungshilfe im deutschen ITK-Channel bieten können:

Bei den besten UCC- und IP-Telefonieanbietern hat es Avaya 2023 nicht ins Ranking geschafft. Nun hat das Unternehmen das Insolvenzverfahren abgeschlossen und die Pläne vorgestellt, wie man den Weg aus der Pleite schaffen will. Vielleicht klappt es dann auch irgendwann einmal mit einer Platzierung bei den Channel Excellence Awards:

Der Frühling hat auch Bewegung in die Smartphone-Branche gebracht. Das bedeutet allerdings nicht nur gute Nachrichten für die Verbraucher: So sollen nur sechs Apple-Geräte auf iOS 16 und iPadOS 16 aktualisiert werden. Unsere Kollegen der Macwelt haben aufgelistet, welche iPhones und iPads auf der Strecke bleiben:

Konkurrent Google will nun auch in den Markt für Klapp-Smartphones einsteigen. Noch sind die Stückzahlen in dieser Produktkategorie überschaubar, doch Analysten gehen davon aus, dass sich das bald ändern wird, und Google will bei den Faltern mitmischen:

Smartphone-Hersteller schmücken sich ohnehin gerne mit ihren Spitzenprodukten mit der neuesten Kameratechnik, dem schicksten Design und den besten Prozessoren. Die eigentlichen Stückzahlen werden aber mit den Brot-und-Butter-Handys gemacht. In einem ausführlichen Test haben sich unsere Kollegen der PC-Welt das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A54 5G vorgenommen:

