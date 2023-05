Angesichts des kühlen Maiwetters in diesem Jahr haben wohl viele den Feiertag am Donnerstag zu einem verlängerten Urlaub genutzt - der Brückentag am Freitag macht's möglich. Keinen Urlaub gönnten sich diese Woche die Cyberkriminellen.

So warnt etwa der israelische Security-Anbieter Check Point vor einem bösartigen Firmware-Implantat für TP-Link-Router. Damit könnte eine modifizierte Variante der als "Horse Shell" bezeichneten Backdoor-Malware auf die Netzwerkzugangsgeräte aufgespielt werden. Hinter dieser Attacke soll die vom chinesischen Staat gesponserte APT-Gruppe "Camaro Dragon" stecken.

--> Check Point warnt vor bösartiger Firmware für TP-Link-Router

Bereits im April haben Cyberkriminelle einen großen Angriff auf VMwares ESXi-Server gestartet. Entdeckt hat diese Attacke der US-amerikanische IT-Security-Spezialist CrowdStrike. Hinter diesen Angriffen werden Akteure aus den Schurkenstaaten Iran und Nordkorea vermutet.



Und endlich reagierte auch VMware auf die steigenden Bedrohungen. Gegenüber ChannelPartner betonte der dort tätige Principal Technologist, dass das Thema Sicherheitsvorsorge nun wichtiger denn je ist. Drittanbieterschutz für VMware-Umgebungen ist zwingend notwendig.

--> VMware ESXi Hypervisor und die Sicherheit

Das Risiko duch Cyber-Attacken steigt weiter. Deutsche Unternehmen fürchten sich insbesondere vor Angriffen aus Russland und China. Die Ergebnisse einer Umfrage des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY belegen dies.

--> Digitales Wettrüsten mit Kriminellen, Hacktivisten und ausländischen Geheimdiensten

Stationärer Handel wächst wieder

Überraschendes gab es von Ceconomy, dem Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn, zu vermelden. Der Umsatz in den stationären Geschäften stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um elf Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro an. Vielleicht werden einige nicht verreiste Urlauber die kommenden Pfingstferien mit dem Brückentag nch Fronleichnam auch zum Einkaufen nutzen, wenn das Wetter schlecht bleibt.

--> Mehr Umsatz in den stationären Geschäften von MediaMarkt und Saturn

MediaMarkt- und Saturn-Wettbewerber Euronics ist im Online-Geschäft bereits sehr erfolgreich - und das bei relativ hoher Dichte an stationären Geschäften in der Fläche. Vorstand Jochen Mausch treibt die Digitalisierung in der Verbundgruppe weiter voran und möchte seine Kunden noch enger an sich binden. Sie sollen sogar bei der inhaltlichen Weiterentwicklung des Euronics-Geschäfts mitreden.

--> Exklusiv-Interview mit dem Euronics-Chef

Vielleicht sollten Kunden auch die Gestaltung der TK-Services mitbestimmen. Dann müsste Vodafone wahrscheinlich nicht 11.000 Stellen abbauen, davon 1.300 in Deutschland.

--> Vodafone unter Druck

Die eigene Kunden- und Partnerveranstaltung SAP Sapphire Mitte dieser Woche nutzte Europas größter Softwarenanbieter zu mehren Ankündigungen. Die wichtigste aus Sicht des Channels war sicherlich die Nachricht, stärker mit Schwarz IT zusammenarbeiten zu wollen.



Die IT-Sparte des Mutterkonzerns von Lidl und Kaufland bietet Cloud- und Colocation-Services auch Unternehmen außerhalb des Schwarz-Universum an - inklusive der eigenentwickelten Hybrid-Cloud-Sicherheitslösung "CM Cyber".

--> SAP setzt auf IT-Sicherheitslösung der Schwarz-Gruppe

Ein anderer Software-Hersteller, Veeam, hat seine besten Vertriebspartner in Deutschland ausgezeichnet. Zu den Laureaten zählen Dickschiffe wie Atos, Bechtle, Cancom, Computacenter, T-Systems und SoftwareOne, aber auch mittelständischen Systemhäuser wie Enthus und Dualutions. Wir gratulieren!

--> Veeam zeichnet neun deutsche Partner aus

Die nächste Woche besteht wieder aus fünf Arbeitstagen - tanken Sie also noch viel Kraft an diesem Wochenende!