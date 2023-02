Es ist Mitte Februar. In die Kalenderwoche 07 fällt der 14. Februar, der Valentinstag. Alle haben sich lieb und üben sich in Harmonie - außer Software-Gigant Microsoft und seine Händler. Denn Microsofts seit Oktober 2022 gültiges Partnerprogramm MCPP stößt bei den Partner nicht wirklich auf Begeisterung. Microsoft habe "endlich eine Machtposition hat, um seine Partner mit neuen Regeln und Anforderungen zu quälen", meint unser ChannelPartner-Kommentator und IT-Analyst Axel Oppermann vom Beratungs- und Analystenhaus Avispador.

Er spart nicht an markigen Worten: Millionen an Euro, Dollar und Yen seien nun entwertet, die Microsoft-Partner in den vergangenen Jahren in Kompetenzen & Co. investiert haben. Vernichtet. "Den Abguss runtergespült", schimpft Oppermann. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier:

Microsoft und die Partner: Es ist, wie es ist!

Beim Treffen der Microsoft-Partner aus der IAMCP-Vereinigung in der Microsoft-Deutschland-Zentrale in München stand das neue Partnerprogramm MCPP ebenfalls im Vordergrund. Kritik am MCPP wurde aber nur hinter vorgehaltener Hand geäußert, man will es sich mit seinem größten Technologielieferant doch nicht verscherzen.

Dass die PC-Verkäufe 2022 hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, darüber haben wir in den letzten Wochen häufiger berichtet. Richtig nass reingeregnet hat es aber Produzenten von Chromebooks. 2022 wurden weltweit gerade einmal halb so viele Chromebooks verkauft wie im Vorjahr, das haben die Analysten von Canalys gezählt. Mehr über die verheerenden Chromebook-Zahlen finden Sie hier:

HP, Lenovo und Asus verlieren massiv: Chromebook-Markt bricht ein

Noch schlimmer ist es für die Vertriebler von Dynabook gekommen: Der schwache Notebook-Markt hat hier nicht nur Spuren hinterlassen, sondern eine Schneise der Verwüstung. Der komplette Vertrieb in Deutschland wurde eingestellt. Dynabook ging aus der Toshiba-Notebook-Sparte hervor. Was einst ruhmreich mit dem ersten richtigen Laptop begann, findet nun hierzulande ein jähes Ende:

Deutscher Vertrieb vor dem Aus: Dynabook liefert keine Ware mehr

Und wenn wir schon bei Pleiten sind: UCC-Spezialist Avaya muss erneut Gläubigerschutz beantragen. Dies soll aber keine Auswirkungen auf die Kunden, Vertriebskanäle und strategischen Partner, Lieferanten, Anbieter oder Mitarbeiter des Unternehmens haben, teilt Avaya mit. "Einige von ihnen dürften sich aber schon fragen, ob sie weiterhin einem Unternehmen vertrauen sollen, dass es wiederholt nicht schafft, in die Gewinnzone zu gelangen", schreibt mein Kollege Peter Marwan. Die ganze Story gibt es hier:

TK-Anbieter flüchtet erneut in Gläubigerschutz: Avaya ist schon wieder pleite

Aber ich hatte Ihnen bei all diesen schlechten Nachrichten auch Lichtblicke versprochen. Auch die gab es in der Kalenderwoche 07: So hat Igel in Unterschleißheim eine erfolgreiche Hausmesse "Disrupt23" veranstaltet. "Dies sind die Abenteuer des Unternehmens Igel Technology, das mit seinen etwas über 400 Beschäftigten seit sieben Jahren unterwegs ist, um sich von einem Hardware-fokussierten zu einem Software-Unternehmen zu wandeln", schreibt Peter Marwan, der sich die Veranstaltung vor Ort angeschaut hat. Was er zudem aus Unterschleißheim mitgebracht hat, lesen sie hier:

Hausmesse Disrupt23: Igels Vorstoß in "unendliche Weiten"

Und noch eine gute Nachricht: IT-Dienstleister Adesso ist unerwartet stark gewachsen. Nun peilt das Unternehmen für dieses Jahr die Milliardenmarke beim Umsatz an. Doch keine gute Nachricht ohne einen kleinen Wermutstropfen: Höhere Investitionen und Verzögerungen in der Auslastung und ein hoher Krankenstand insbesondere im vierten Quartal haben die Marge jedoch stark gedrückt. Mehr dazu gibt es hier:

2023 soll die Umsatzmilliarde her: Adesso wächst unerwartet stark

Mit weiteren positiven Meldungen entlasse ich Sie nun ins wohlverdiente Wochenende: Die feierliche Vergabe der Channel Excellence Awards liegt nun schon einige Tage zurück. Doch viele Leser wollen gerne wissen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Deshalb nehmen wir die einzelnen Award-Kategorien, immerhin fünf bei der Distribution und 13 bei den Herstellern, nochmals genau unter die Lupe. Diese Woche haben wir für Sie die Vollsortiment-Distributoren mit Titelverteidiger Wortmann und die Software-Anbieter mit Spitzenreiter Veeam genauer analysiert:

Channel Excellence Awards 2023 - Vollsortiment-Distribution: Wortmann verteidigt Titel

Channel Excellence Awards 2023 - Software: Microsoft knapp geschlagen

Und unser Service für diejenigen, die sich gerne Partybilder anschauen: