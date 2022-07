Die größte Änderung betrifft die bisher 19 Spezialisierungen/Kompetenzen: Diese werden zum 1. Oktober 2022 durch die sogenannten "Solutions Partner Designations" abgelöst. Danach wird es Microsoft-Lösungspartner nur noch mit den folgenden sechs Kompetenzen geben:

Mehr Details zu den sechs "Designations" finden sich in den Links oben - etwa welche Voraussetzungen Microsoft-Partner erfüllen müssen, und die neuen Kompetenzen zu erwerben (bisher nur in englischer Sprache). Dort ist auch ausführlich gelistet, wieviel Punkte Partner für welche Zertifizierung erhalten, um damit im Partnerstufensystem richtig eingeordnet zu werden ("Scoring").

"Die einzelnen Produkte treten in den Hintergrund, die Lösungen unserer Partner stehen nun im Vordergrund", begründete Edith Wittmann, Channel-Chefin bei Microsoft Deutschland, den Launch des neuen Microsoft Cloud Partner Programms (MCPP).

Ihrer Meinung nach waren die bisherigen 19 - an den Microsoft-Produkten angelehnten - Spezialisierungen/Kompetenzen überholt. "Die sechs neuen Lösungspartnerkompetenzen machen den Leistungsumfang unserer Partner viel besser sichtbar", sagte Wittmann in einem ersten Gespräch mit der Channel-Presse. "Kunden können nun auf den ersten Blick sehen, wir die Stärken unserer Partner liegen", so die Senior-Direktorin Global Partner Solutions weiter.