Die Kalenderwoche 20 war die einzige Maiwoche ohne Feiertag, entsprechend viele Veranstaltungen für den Channel fanden daher zwischen dem 13. und 17. Mai 2024 statt. Meine Kollegen Armin Weiler und Peter Marwan waren für Euch unterwegs in nah und fern.

Armin trat eine weite Reise an - nach Dubai. Dort hielt Ricoh/PFU seine EMEA-Partnerkonferenz "ICC9" ab und die Vertriebspartner des Dokumentenscanner-Herstellers waren höchst gespannt, wie sich der Eigentümerwechsel von Fujitsu zu Ricoh auf die Channel-Beziehungen ausgewirkt hat. Erster Eindruck: man legt Wert auf eine behutsame Umstrukturierung. Erste gravierende Änderung: neue Produkte tragen nun das Ricoh-Logo. Am Partnerprogramm hat die neue PFU-Mutter hingegen wenig geändert.

In Dubai hat Ricoh ein neues Produkt vorgestellt, das man von diesem Hersteller nicht unbedingt erwartet hätte: die 360-Grad-Videokonferenzlösung 360 Meeting Hub. Innerhalb der Smart Meeting Devices erschließt damit PFU eine neue Produktkategorie - "eine kompakte Videokonferenzlösung in der Größe und im Design einer Thermoskanne", wie Armin berichtet.

--> Bericht aus Dubai: EMEA-Partnerkonferenz "ICC9" von Ricoh/PFU

Kollege Peter Marwan konnte mit dem Zug in seine Heimatgefilde anreisen - nach Stuttgart zum Channel Kick-off 2024 von Lenovo. Dort standen zu Beginn der Veranstaltung erstmals keine Channel- und Produktneuigkeiten sondern Lenovos Rechtsstreit mit dem Technologieanbieter InterDigital.

Letzte Woche hat nun das Landgericht München entschieden: Demnach darf Lenovo bis auf Weiteres in Deutschland keine Produkte mit WWAN-Modulen mehr vertreiben. Diese Bauteile benötigt man für den mobilen Internetzugang bei 4G und 5G. InterDigital möchte von Lenovo Lizenzgebühren für die Nutzung dieser Technologie kassieren. Von dem Verkaufsverbot in Deutschland sind Motorola-Smartphones und alle Lenovo-Notebooks mit eingebautem Mobilfunkzugang betroffen.

Mirco Krebs, Vice President und Managing Director für die DACH-Region bei Lenovo, betonte nun in Stuttgart vor den 400 angereisten Partnern, dass man natürlich geistiges Eigentum respektiere und fördere. Allerdings wird Lenovo gegen die Entscheidung des Münchner Landgerichts rechtlich vorgehen, denn mit den Lizenzbedingungen von InterDigital sei man nicht einverstanden.

--> Channel Kick-Off 2024 in Stuttgart: Lenovo nennt Details zum Patentstreit mit InterDigital

Das Ende einer großen IT-Fachhandelsmarke naht: Gravis wird zum 15. Juni 2024 den Warenverkauf stoppen und Ende Juni alle Stores endgültig schließen. Unser Apple-Experte Matthias Hell hat sich mit dem Chef des letzten Gravis-Eigentümers, dem CEO des Mobilfunkkonzerns Freenet Christoph Vilanek, in Hamburg darüber unterhalten, wie es so weit kommen konnte.

Genauso wie Gravis-Gründer Archibald Horlitz gibt auch Vilanek Apple die alleinige Schuld am Aus für Fachhandelskette: "Dort glaube man offensichtlich ohne den unabhängige Handel auszukommen." Freenet selbst wird als Mobilfunkfirma das Handelsgeschäft aber weiter forcieren, allerdings nun ohne die Marke Gravis. Von der Fachhandelsmarke Mobilcom-Debitel hat sich Freenet bereits 2022 getrennt. Nun agiere man nur noch einheitlich unter einem einzigen Brand, so Freenet-Chef Vilanek.

--> Das Ende der Apple-Fachhandelskette Gravis naht: Für Freenet-CEO ist Apple allein schuld daran

Wie es mit dem großen französischen Systemintegrator Atos weiter geht, bleibt hingegen unklar. Gleich vier Investoren möchten bei dem IT-Dienstleister einsteigen, die Entscheidung darüber, wer dabei zum Zuge kommt, soll am 31. Mai 2024 fallen.

--> Gnadenfrist bis 31. Mai: Atos darf auf Rettung hoffen

Freitag, der 31. Mai 2024, ist in großen Teilen des Bundesgebiets ein sogenannter Brückentag, nach dem immer auf einen Donnerstag fallenden katholischen Feiertag Fronleichnam. In Niedersachsen wird da gearbeitet, auch der Unterricht in Schulen findet regulär statt (in Bayern sind da noch Pfingstferien). Und das norddeutsche Flächenland geht auch eigene Wege, was die Nutzung von kommerzieller Software im öffentlichen Dienst angeht. So wird Niedersachsen in der eigenen Landesverwaltung Microsoft Teams nutzen. Diese Entscheidung ist umstritten. Schleswig-Holstein setzt zum Beispiel auf Open-Source-Lösungen.

--> Die Debatte: Kommerzielle oder quelloffene Software in der öffentlichen Hand?

Ein paar interessante Personalwechsel hatte die Kalenderwoche 20/24 auch zu bieten:



Nach fast 20 Jahren bei D-Link verlässt Thomas von Baross den taiwanesischen Netzwerkhersteller und "freut sich nun auf neue Herausforderungen".

---> Thomas von Baross verlässt D-Link

"Zu neuen Ufern" möchte auch Alexandra Böckelmann "aufbrechen". Nach über 24 Jahren in der Marketing-Abteilung von Acer blickt sie "auf eine spannende Reise mit vielen großartigen Messen, Events, Interviews, Kampagnen und immer wieder neuen Projekten, neuen Marken und neuen Produktkategorien zurück". Ihr Nachfolger als Head of Marketing & PR DACH bei Acer wird Sung-Hun Choi, ein gebürtiger Niedersachse mit koreanischen Wurzeln.

--> Alexandra Böckelmann verlässt Acer: Sung-Hun Choi übernimmt Marketingleitung DACH

Hama trauert um seinen ehemaligen Chef Rudolph Hanke. Nach fast sechs Jahrzehnten an der Spitze des Monheimer Zubehörspezialisten und Distributors ist er im Alter von 86 Jahren verstorben.

--> Firmenchef und Produkterfinder: Trauer um Hama-Seniorchef Rudolph Hanke

Der Value-Added-Distributor Pax8 hat Thorsten Oevel als Regional Sales Director DACH ernannt. Er folgt auf Alvaro Robles, der zum Director of Strategy EMEA ernannt wurde, und David Treiberg, der nun als Regional Sales Directors für Nordeuropa und die baltischen Länder zuständig ist.

--> Thorsten Oevel leitet DACH-Vertrieb bei Pax8

Nach nur drei Jahren an der Spitze von AWS nimmt Adam Selipsky mehr oder weniger freiwillig seinen Hut. Sales-Chef Matt Garman übernimmt die Leitung als CEO.

--> Ex-Praktikant leitet Amazons Cloud-Sparte: AWS-CEO Selipsky wird ausgewechselt

Zum Schluss noch die obligatorische Geschichte zu den aufkommenden VMware-Alternativen. Nach dem Verkauf an Broadcom zieht sich der Channel hier immer weiter zurück. Gut, dass der Markt bereits attraktive Alternativen anbietet. Eine davon ist Proxmox. Der Cloud Service Provider VSHosting hat damit bereits erste Erfahrungen gesammelt.

--> Broadcom stellt VMware-Lizenzmodell um: So nutzt VSHosting Proxmox als VMware-Alternative

