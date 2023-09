Beim Anbaggern sollte man keine Fehler machen! Nein, nicht was Ihr vielleicht denkt! In München-Laim hat ein Baggerfahrer unglücklich die Oberleitung angebaggert und damit den kompletten Bahnverkehr in und um München lahmgelegt. Leidtragende war nicht nur unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die nach dem Besuch der IAA nicht mit der Bahn heimfahren konnte, sondern aufs Auto ausweichen musste - ist ja auch eine Automesse.

Auch der größte Teil des ChannelPartner-Teams war betroffen und hing zu der Zeit, in der ich jetzt diese Zeilen schrieb, auf dem Rückweg vom ChannelPartner Kongress noch irgendwo zwischen Düsseldorf und München fest. Da meine Kollegen und Kolleginnen in unterschiedlichen Zügen unterwegs warem, blieb es lange spannend, wer der Gewinner wird und es zuerst nach Hause schafft. Am Ende gab ss keine Verlierer - nur halt ein paar späte Sieger! Das Team Stuttgart-Ulm-Augsburg lag knapp vom Frankfurt-Nürnberg-München.

Ich hatte das Glück, dass ich zum Wortmann "Get together" und daher in die andere Richtung unterwegs war. Davon dann mehr in der kommenden Woche. Meine Kollegin Maria Kornhoff fuhr ebenfalls nach Ostwestfalen und war schon am frühen Abend glücklich zuhause.

Doch zurück zum ChannelPartner Kongress: Gut, dass der Baggerfahrer sich nicht am Dienstag verbaggert hat, als wir alle auf der Anreise waren! So konnten wir einen grandiosen Kongress über die Bühne bringen. Das soll jetzt kein (übermäßiges) Selbstlob sein, obwohl wir alle stolz sind, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung war. Ohne die hervorragenden Panel-Teilnehmer, Keynote-Speaker und Referenten der einzelnen Sessions und die Unterstützung der Sponsoren wäre der ChannelPartner Kongress nicht möglich. Das positive Feedback, das wir erhalten haben, gilt zu einem großen Teil diesen Mitspielern. Wir werden kommende Woche noch mehr vom Kongress berichten.

Was Ihr aber bereit jetzt schon nachlesen könntet, sind die Ergebnisse der Wahl zu den besten IT-Dienstleister Deutschlands, die im Rahmen des ChannelPartner Kongresses verliehen wurden. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es in die Rankings geschafft haben!

https://www.channelpartner.de/a/das-sind-deutschlands-beste-it-dienstleister-2023,3617034

Vor dem ChannelPartner Kongress waren unser Autor Matthias Hell und ich in Berlin auf der IFA. Ja, die gibt es noch, fragt sich nur, wie lange noch. Mein zwiespältiges Fazit zur Funkausstellung könnt Ihr hier nachlesen:

https://www.channelpartner.de/a/warum-sich-der-ifa-besuch-gelohnt-hat,3617054

Trotzdem gab es Neuigkeiten von der IFA zu berichten: So belebt ElectronicPartner ProMarkt neu: Seit Anfang Juni gibt es wieder einen ProMarkt in Sangerhausen, einer Kreisstadt im Südharz in Sachsen-Anhalt:

https://www.channelpartner.de/a/ep-sucht-neue-partner-und-belebt-promarkt-neu,3617049

Viele weitere spannende Geschichten von der IFA, beispielsweise vom Context-Dinner, von Ebay oder von HP haben wir für Euch auf unserer IFA-Übersichtsseite zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/p/ifa,3955

Doch auch neben dem ChannelPartner Kongress und der IFA ging auch diese Woche das Channel-Geschehen weiter. Ab Oktober wird Microsoft seinen Kommunikationsdienst Teams in der EU und der Schweiz getrennt von anderen Software-Paketen anbieten. Mein Kollege Peter Marwan hat sich im Channel umgehört, und Einschätzungen zur Microsoft-Entscheidung gesammelt:

https://www.channelpartner.de/a/was-sich-mit-der-entkopplung-von-microsoft-teams-aendert,3617058

In der Kalenderwoche 36 hat Storage-Anbieter NetApp sein neues Partnerprogramm "Partner Sphere" vorgestellt. Damit sollen steigende Umsätze mit Flash-Storage erreicht und durch eine schnellere Cloud-Migration und die Nutzung der von Partnern erbrachten Lösungen und Services Marktanteile gewonnen werden:

https://www.channelpartner.de/a/netapp-fuehrt-neues-partnerprogramm-ein,3617061

Außerdem hat Computacenter für den Bereich "Vertrieb öffentliche Auftraggeber" die bisherige Leitung durch Manfred Lieske zusätzlich mit Jonas Rahe erweitert und ist nun mit einer Doppelspitze unterwegs:

https://www.channelpartner.de/a/computacenter-mit-doppelspitze-fuer-public-vertrieb,3617050

Das ChannelPartner-Team freut sich nach einer ereignisreichen Woche auf das Wochenende und wünscht auch Euch erholsame Tage!