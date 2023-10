Gauner und Gangster schlafen nicht, auch nicht in der vernetzten IT-Welt. Längst hat sich die Cyberkriminalität zu einem ganzen Industriezweig entwickelt, bei dem selbst ganze Staaten im Verdacht stehen, sich mit illegalen Machenschaften das Devisensäckel zu füllen.

Wie zentral die Bedrohungslage für alle ist, sei es der kleine PC-Nutzer oder der multinationale DAX-Konzern, zeigt das Interesse an der Security-Fachmesse it-sa, die diese Woche in Nürnberg stattfand. Mein Kollege Peter Marwan hat sich in der Frankenmetropole ins Getümmel gestürzt und schon einmal seine ersten Eindrücke in Wort und Bild festgehalten. Nach seinem wahren Meeting-Marathon dürfen wir gespannt sein, was Peter noch an weiteren spannenden Geschickten von der it-sa mitgebracht hat.

https://www.channelpartner.de/a/der-channel-auf-der-it-sa-2023,3617198

Auch unser Chefredakteur Ronald Wiltscheck war im Auftrag der Sicherheit unterwegs: Beim Security-Stammtisch von VAD Prianto hat er sich von Marco Di Filippo, einer der bekanntesten Hacker Deutschlands und Pentesting-Experte von Whitelistackers, zeigen lassen, wie man ganz einfach bösartige Software auf fremde Smartphones installieren kann, Funkautoschlüssel kapert und sich bei Ampeln eine grüne Welle verschaffen kann. Wir können aber sicher sein, dass Ronald dies nur aus Recherchezwecken getan hat und keine lukrative "Nebentätigkeit" anstrebt!

https://www.channelpartner.de/a/3-security-stammtisch-von-prianto,3617199

Auch wenn Ronald mit Sicherheit nicht unter die bösen Hacker geht, ist gesundes Misstrauen in der vernetzten IT-Welt immer angebracht. Deutlich zeigt sich das, wie der Name schon sagt, im "Zero Trust"-Modell. Pünktlich zur it-sa hat Lancom nun die via Cloud verwaltete Remote-Access-Software "Lancom Trusted Access Client" vorgestellt. Damit positioniere sich Lancom als Gegenspieler zu Zscaler - im Gegensatz zum US-amerikanischen Anbieter mit DSGVO-konformer Datenhaltung in deutschen Rechenzentren, meint der Kollege Wltscheck:

https://www.channelpartner.de/a/lancom-trusted-access-client,3617188

Um bei der Sicherheit zu bleiben - die spielt auch auf der Wiesn in München eine wichtige Rolle. Die Security-Mitarbeiter vor und in den Bierzelten haben alle Hände voll zu tun. Allerdings mussten die Ordner bei den zahlreichen Channel-Treffen auf der Theresienwiese nicht eingreifen, denn da ging es selbstverständlich gesittet zu! Davon hat sich das gesamte ChannelPartner-Team bei umfangreichen Recherche-Terminen überzeugt. Die Wiesn 2023 ist zwar schon einige Tage zu Ende, doch wir haben etwas Zeit gebraucht, um die vielen Fotos zusammenzutragen - aber es heißt ja schließlich auch Oktoberfest!

https://www.channelpartner.de/a/so-feierte-der-channel-auf-der-wiesn-2023,3617186

Nachdem ich mit der it-sa in der Frankenmetropole Nürnberg begonnen habe, schließe ich diesen Wochenrückblick mit einem kleinen Franken-Block: Bei der ebenso erfolgreichen Systeam-Hausmesse "Inform" hatte ich die Gelegenheit, den sanften Generationswechsel des oberfränkischen Distributors, selbst mitzuerleben: Beim Pressegespräch stellte sich nicht nur Geschäftsführer Volker Mitlacher sondern auch seine Nichte Miriam Hirschi meinen Fragen. Unter anderem ging es auch darum, was denn die neue Generation anders macht:

https://www.channelpartner.de/a/neue-systeam-generation-uebernimmt-verantwortung,3617163

Von Ober- nach Unterfranken: Die Systemhausgruppe Citadelle hat die Menz EDV GmbH aus Volkach bei Würzburg aufgenommen. Damit ist Citadelle nun in sechs Bundesländern vertreten. Menz EDV versorgt lokale Kunden mit bis zu 100 Mitarbeitern mit IT-Infrastruktur: Server, Netzwerke, IT-Security. Aber auch Cloud-Projekte führt Menz EDV gerne durch - vor allem im Microsoft 365-Umfeld. "Menz EDV wird es auch weiterhin geben, nur nun noch stärker", da ist sich Firmengründer Volker Menz sicher. Und auch Ivo Kai Kuhnt, COO der Citadelle Systems ist begeistert vom neuen Mitglied der Gruppe:

https://www.channelpartner.de/a/menz-edv-wird-mitglied-der-citadelle-familie,3617197

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein goldenes Herbstwochenende!