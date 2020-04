In dem ersten kostenlosen Webinar am Mittwoch den 6. Mai 2020 von 11:00 bis 11:45 Uhr geht es um Lead-Gewinnung durch Content- und Account-based Marketing-Maßnahmen. Denn mit Google-Anzeigen allein schafft man oft nicht die nötige Awareness für das eigene Angebot. Speziell erstellter digitaler Content eröffnet da oft neue Kundezugänge.

Hier geht's zur Anmeldung

Am Donnerstag den 7. Mai 2020 wird zur gleichen Zeit die Gestaltung der eigenen Website behandelt. Laut IDC ist die Webpräsentz eines IT-Dienstleisters die Informationsquelle Nummer 1 für potentielle Kunden (65 Prozent) - vor persönlicher Weiterempfehlung (47 Prozent).

Am Freitag den 8. Mai 2020 endet die Webinar-Reihe mit der Königsdisziplin - der Automatisierung von Marketing-Prozessen. Anhand der HubSpot-Technologie werden Ihnen die Experten der Kommunikationsberatung Evernine aufzeigen, welche Tools Sie zuerst verwenden sollten.

Alle drei Webinare sind mit Best Practices aus zahlreichen Kundenprojekten im deutschen und internationalen Channel gespickt, sodass Sie von den besten Systemhäusern und MSPs lernen können. Nach einer kurzen Einführung geht es in jeder der 45minütigen Sessions ans Eingemachte. Die praxiserfahrenen Sprecher von Evernine geben Ihnen nutzwertige Tipps, die sie sofort in die Praxis umsetzen können. Darüber hinaus bleibt in jedem Webinar genügend Zeit für individuelle Fragen und Antworten.

