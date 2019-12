Nach über 18jähriger Tätigkeit bei Expert verlässt Günter Lehfeld das Unternehmen Ende März 2020 in Richtung Ruhestand. Seine Aufgaben an der Spitze der Expert Wachstums- und Beteiligungsgesellschaft wird am 1. April 2020 der Vorstand der Expert SE übernehmen.

Nach seinem Eintritt in die Expert-Gruppe 2001 begann Lehfeld Geschäftsführer als Geschäftsführer der Expert Handels GmbH. 2012 wechselte er als Vorstand in die Expert Wachstums- und Beteiligungsgesellschaft. Dort trieb er den Aufbau der Regiebetriebe voran und etablierte die Expert Wachstums- und Beteiligungsgesellschaft als Dienstleisterin der Tochtergesellschaften (stationärer Handel, E-Commerce, Technik, u.a.)

In seiner fast 19jährigen Tätigkeit bei Expert gelang es Lehfeld, zahlreiche Gesellschaften erfolgreich in die Gruppe zu integrieren. Seine Einzelhandelsexpertise, welche er für die Beratung von Gesellschafterbetrieben eingesetzt hat und seine persönliche Motivation machten ihn laut Expert-Vorstand zu einer Bereicherung für die Verbundgruppe.

So dankt ihm auch Expert-Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Wilhelm Ruf ganz herzlich für seinen außerordentlichen Einsatz: "Wir wünschen Herrn Lehfeld jetzt einen guten Übergang in den neuen Lebensabschnitt".

