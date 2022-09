In den Norden von Rheinland-Pfalz sind 30 Vertreter der Nordanex-Leistungsgruppen "Managed Service" (NMS) und "Qualified Partner" (NQP) angereist - bereits zum dritten Mal 2022. Im Fokus des Meetings letzte Woche in Betzdorf im Westerwald standen Networking, Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Arbeit an Zukunftsthemen.

Für die NMS-Partner ging es naturgemäß um Managed Services. Durch den Vergleich mit anderen Unternehmen konnten diese Nordanex-Partner in einem Workshop zusätzliche Wachstumsfelder für sich entdecken und Ansatzpunkte herausfinden, wie sie sich schneller vom klassischen Systemhaus zum Managed Service Provider (MSP) entwickeln und die eigenen Managed Services effizienter ausliefern können.

Die Nordanex Qualified Partnern (NQO) beschäftigtes sich vor allem mit Personalthemen. Denn das Recruiting von neuen und die Bindung von Bestandsmitarbeitern ist derzeit die größte Herausforderung der Branche. So wurden neuen Wege erkundet, wie man aktuelle dem Fachkräftemangel begegnet. Benchmarkting stand hier wie jedes Mal auf der Tagesordnung.

Abgerundet wurde das Nordanex-Partnermeeting durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, an dem sowohl die NMS als auch die NQP teilnahmen. Gastgeber war das Nordanex-Mitglied IKT Gromnitza, das seit 25 Jahren in Betzdorf residiert und deshalb dort das Partnermeeting Mitte September dazu nutzte, eine große Geburtstagsfeier durchzuführen. Zu den rund 200 Gästen gehörten neben prominenten Vertretern der regionalen Politik und Wirtschaft die befreundeten Systemhäuser sowie Kunden und Mitarbeiter von IKT Gromnitza samt deren Angehörigen.

"Die Branche wandelt sich stetig. Es gilt, am Ball zu bleiben, Erkenntnisse zu teilen und sich für die eigene Weiterentwicklung Impulse zu holen", so begründet Oliver Gromnitza, Geschäftsführer

der IKT Gromnitza GmbH & Co. KG, den Zweck der Treffs der Nordanex-Partner. "Ziel ist es, dass wir Systemhäuser uns zukunftssicher aufstellen, uns gegenseitig mit unseren jeweiligen Kompetenzen unterstützen und kontinuierlich gemeinsam neue Lösungen für unsere Kunden finden", so der ITK Grmnitza-Chef weiter.

Nordanex ist die Systemhaus-Sparte des Fachhandelsverbunds Soenecken mit über 800 Mitgliedern (Fachhändler und ITK-Dienstleister). Inzwischen haben sich über 300 Systemhäuser Nordanex angeschlossen. Sie nutzen die Mitgliedschaft im dem Systemhausverbund, um niedrigere Einkaufspreise in der Distribution und bei den Herstellern zu erzielen. Das Ausbildungsprogramm zum Managed Services Provider gibt es dort bereits seit 2016.

Das Fazit des Nordanex-Chefs Christian Weiss zum 3. Meeting 2022 fiel durchweg positiv aus: "Alle waren froh, dass Veranstaltungen in Präsenz mittlerweile wieder die Regel darstellen und Online-Formate diese lediglich individuell ergänzen. Die Gespräche und die Zusammenarbeit an den Fachthemen sind im persönlichen Kontakt einfach wesentlich effektiver und deshalb besonders wertvoll."



