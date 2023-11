Die bereits vor zehn Jahren entstandene Acronis Academy bietet Resellern technologische und vertrieblich Produktschulungen an. Partner, die 2022 an Schulungen und Zertifizierungen der Akademie teilgenommen haben, konnten ihre Umsätze aus dem Verkauf der Produkte um bis zu 60 Prozent erhöhen und die Zahl der Kundenreklamationen um nahezu 40 Prozent senken. Auf Wunsch der Partner hat Acronis das eigene Schulungsangebot nun erweitert und die MSP Academy ins Leben gerufen, um mehr Managed Service Provider (MSP) auszubilden.

Das Schulungsprogramm der MSP Academy enthält Lernmodule in den Bereiche Geschäftsbetrieb, Technologie, Vertrieb und Marketing. Die darin vermittelten Inhalte sollen MSPs die notwendigen geschäftlichen und technologischen Kompetenzen vermitteln sowie ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie sich erfolgreich in den relevanten Märkten positionieren und möglich rasch wachsen können. Die online angebotenen Lernmodule dauern drei bis sieben Minuten. Sie vermitteln die wichtigsten Erkenntnisse direkt und verständlich, so Acronis. Teilnehmer können eine Prüfung ablegen und eine Auszeichnung erlangen, mit der sie ihre Qualifikationen und ihr Engagement durch den Erwerb eines Abschlusses der MSP Academy nachweisen können.

En Detail deckt Acronis' MSP Academy alle wichtigen Bereiche im Business eines MSPs ab, beginnend bei der Gründung des MSP-Geschäfts über dessen erfolgreiche Führung, inklusive Vertrieb und Marketing. Ziel der MSP Academy ist es, MSPs in die Lage zu versetzen, ihr Geschäft möglichst effizient und kostensparend zu betreiben,

Jon McCarrick, Direktor of Evangelism bei Acronis und damit dort auch zuständig für Innovation und Promotionstrategie, erläutert da dahinter liegende Konzept; "Die sich rasant entwickelnde Technologie- und Geschäftslandschaft erfordert ständige Weiterbildung, und die MSP Academy wurde entwickelt, um die wachsenden Anforderungen von MSPs zu bedienen."

Zu den kommenden Initiativen von Acronis gehört ein Hybrid-Bootcamp mit Cloud-Distributoren. Die neuen mehrsprachigen Online-, Hybrid- und Offline-Schulungen stellen darüber hinaus sicher, dass MSPs weltweit von diesem Programm profitieren können.

Mehr zu Acronis:

Anti-Malware-Funktionen in Acronis True Image 2021

Mit Also

Neuer Vertriebsleiter

Neues Partnerprogramm

EDR-Systeme für MSPs