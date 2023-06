Acronis hat Armin Recha zum General Manager DACH ernannt. In dieser Position verantwortet Recha die Vertriebsstrategie des Cybersecurity-Anbieters in der DACH-Region. Erfahrungen im Cybersecurity-Vertrieb hat Recha in der Vergangenheit bei als Leiter des Enterprise Sales Teams bei Kaspersky und bei Ivanti gemacht. Zuletzt war er über fünf Jahre bei Igel Technology. Recha folgt auf Heiko von Soosten, der diese Position 2019 übernahm. Er hat das Unternehmen verlassen.

Als General Manager DACH wird Recha MSPs ansprechen, um sie für den integrierten Ansatz und den automatisierten Cyber-Schutz, den Acronis unter dem Produktnamen Acronis Cyber Protect anbietet, zu begeistern. Die Suite nutzen derzeit weltweit bereits über 12.000 Service Provider.

"Armin Recha bringt eine Fülle von Channel-Erfahrungen aus dem Security- und Data-Protect-Sektor sowie der Leitung erfolgreicher Vertriebsteams mit zu Acronis", sagt Ronan McCurtin, VP Sales Europe, Israel und Türkei bei Acronis. "Seine Ernennung zum General Manager DACH bei Acronis ist ein weiterer Schritt, um die Position von Acronis als führendes Unternehmen im Bereich Cyber Protection in der DACH-Region zu festigen."

Mehr zum Thema

