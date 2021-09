Nutanix hat Adam Tarbox zum Vice President of EMEA Channel Sales befördert. In seiner neuen Position leitet Tarbox sämtliche Channel-Aktivitäten in der EMEA-Region leiten und ist auch Chef von Thomas Huber, dem Channel Director von Nutanix in Deutschland und Österreich. Zu Nutanix wechselte Tarbox 2020 von Netapp. Er übernimmt damit die seit einigen Monaten durch den internen Wechsel von Cyril VanAgt auf die Stelle des Senior Director Inside Sales verwaiste Position.

"Partner waren und werden auch weiterhin ein Grundpfeiler unseres Erfolgs sein", verspricht Tarbox. Er sehe es als seine oberste Pflicht an, zuzuhören, zu lernen und dafür zu sorgen, dass sie auch weiterhin positive Geschäftsergebnisse erzielen. Als Director of Global System Integrator Business für die EMEA-Region war Tarbox bisher bei Nutanix für die Entwicklung und Umsetzung einer übergreifenden regionalen Strategie für die GSI-Partner von Nutanix verantwortlich.

"Nutanix befindet sich mitten in der Transformation in Richtung Abonnementmodell", erklärt Christian Alvarez, Senior Vice President of Worldwide Channels bei Nutanix. "Dementsprechend investieren wir weiter in den Channel und sichern uns dafür die besten und klügsten Köpfe der Branche." Über Adam Tarbox sagt Alvarez: "Wir profitieren von seinen Fähigkeiten und Erfahrungen und können dadurch unsere Partner von heute sowie von morgen in die Lage versetzen, den maximalen Nutzen aus unserem hoch innovativen Lösungsportfolio zu ziehen.

Markus Pleier nun Field CTO EMEA bei Nutanix

Auf die insgesamt sehr erfreuliche und im weltweiten Vergleich überproportional positive Geschäftsentwicklung in Europa reagiert Nutanix zudem mit der Beförderung von Dr. Markus Pleier zum Field CTO EMEA bekanntgegeben. Pleier wird sich in seiner neuen Position insbesondere um die Belange von Top-Kunden und -Partnern kümmern und deren Feedback zu technischen Themen sammeln, es bei Nutanix in Forschung, Entwicklung und Produktstrategie einzubringen.

Pleier war bisher Systems Engineering Director für Nutanix in Deutschland und Österreich. Hier baute er lokal das Team an Systemingenieuren auf. Er hat einen Abschluss als Diplom-Informatiker der Technischen Universität München und promovierte an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Pleier ist seit 2016 bei Nutanix. Vorher war er mehr als 16 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei EMC, zuletzt auch dort als Chief Technology Officer EMEA. In der Storage-Branche ist er zudem durch seine langjährige Tätigkeit als Director und als Vice Chairman of the Board bei der SNIA Europa bekannt.

"Unternehmen begreifen zunehmend das Potenzial der hybriden Multi-Cloud und ihr Versprechen von Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit", stellt Markus Pleier fest. "Dementsprechend wollen wir uns mit unseren Top-Kunden und -Interessenten noch intensiver darüber austauschen und sie in die Lage versetzen, ihre Infrastrukturziele zu erreichen und ihren eigenen Kunden den gewünschten geschäftlichen Nutzen zu verschaffen. Meine neue Rolle auf EMEA-Ebene gibt mir die Plattform, unsere Kunden und Interessenten, aber auch Nutanix dabei zu unterstützen, erfolgreich in der Region zu wachsen."

