IT-Dienstleister Adesso setzt als Mittel gegen Fachkräftemangel schon länger auf die Nachwuchsförderung - sowohl im Rahmen einer Ausbildung als auch eines dualen Studiums Berufseinstieg in die IT-Branche. So viele Neuzugänge wie 2023 waren es aber noch nie: 57 Schulabsolventinnen und -absolventen beginnen in diesem Sommer ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei Adesso. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2023/24 beschäftigt Adesso damit 185 Auszubildende, duale Azubis und Studierende sowie 692 Werkstudenten.

Neu hinzugekommen sind aktuell 33 (dual) Auszubildende im Bereich "Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung" und vier im Bereich "Fachinformatiker/in Systemintegration". Sechs Azubis absolvieren die Ausbildung "Bürokauffrau/-mann für Büromanagement". Ausgebildet wird bei Adesso dieses Jahr auch in den Geschäftsstellen Aachen, Bonn, Frankfurt, Karlsruhe, Köln, München, Nürnberg, Paderborn, Reutlingen, Stralsund, Stuttgart und Walldorf. Der Großteil der Neuzugänge wird künftig jedoch in der Zentrale in Dortmund arbeiten.

"Ich freue mich, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele junge Talente für Adesso als Ausbilder entschieden haben", sagt Kristina Gerwert, die als Vorständin bei Adesso unter anderem für den Bereich Personal verantwortlich ist. "Sie werden viel von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen, ihre Stärken erkennen und so nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen."

"Wir schaffen eine Atmosphäre, in der alle ihre Stärken optimal einbringen können", beschreibt die Personalchefin den Anspruch von Adesso. Der kann offenbar erfolgreich eingelöst werden. Zweimal in Folge hat der Dienstleister beim Arbeitgeberwettbewerb "Great Place to Work" sowohl in der ITK-Branchenwertung als auch im branchenübergreifenden Wettbewerb den ersten Platz belegt.

Mehr zu Adesso

Adesso holt Michael Zorc in den Aufsichtsrat

Mark Lohweber kehrt zu Adesso zurück

Wie Adesso Talente findet und Personal bindet