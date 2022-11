Adesso übernimmt mit ihrem SAP-Haus Adesso Orange die zwei Wiener SAP-Beratungsunternehmen Gravity Consulting und VITEC Vienna Information Technology Consulting. Mit den beiden Zukäufen erweitert Adesso das Leistungsangebot von Adesso Orange Austria vor allem für Kunden in der Fertigungsindustrie (durch Gravity Consulting) sowie im Versicherungswesen (durch VITEC). Insgesamt kommen durch die Übernahmen am Standort Wien 30 weitere Expertinnen und Experten ins Adesso-Team.

Heinz Taferner, bislang Geschäftsführer von Adesso Orange Austria, teilt sich diese Verantwortung künftig mit Alfred Hofmann (bisher Geschäftsführer von Gravity Consulting) und Johann Grafl (bisher Geschäftsführer von VITEC). Taferner hatte sich bisher auf die Energiewirtschaft fokussiert. Er freut sich über die Verstärkung in der Geschäftsführung, die Portfolioerweiterung und die zusätzliche Sichtbarkeit im Markt.

"Auch in Österreich haben wir es mit einem rasant wachsenden SAP-Markt zu tun. Vor allem das Thema S/4HANA-Transformation wird die Unternehmen in den kommenden Jahren massiv beschäftigen", sagt Olaf Reiter, Vorstandsmitglied von Adesso Orange in Deutschland. "Viele SAP-Kunden befinden sich aktuell noch in der Evaluierungsphase und benötigen für die geplante Umsetzung professionellen Projektsupport."

Adesso Orange ist im April 2021 aus der Übernahme der Quanto AG hervorgegangen. Sie ist SAP Gold-Partner und hat sich auf SAP-Großprojekte in unterschiedlichen Branchen spezialisiert. Adesso Austria ist wie der deutsche Mutterkonzern Adesso SE branchenübergreifend als Full-Service-IT-Provider tätig. Im Zuge der Vergrößerung bezieht Adesso Orange Austria in Wien auch neue, zentral gelegene Räumlichkeiten in der Wipplingerstraße 24-26.

