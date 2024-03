ADN hat eine Partnerschaft mit dem Internet-Exchange-Betreiber DE-CIX geschlossen. "DE-CIX stellt die physische Infrastruktur und Connectivity-Services bereit, mit denen Partner den Datenverkehr von Unternehmenskunden sicher routen können", begründet der Bochumer VAD den Schritt. "So lassen sich Latenzzeiten drastisch reduzieren, was zu einer insgesamt effizienteren Anbindung für den zunehmenden Bedarf an Cloud und Multi-Cloud-Verbindung für Unternehmensnutzer führt."

Mit den Diensten von DE-CIX können Unternehmen zudem souverän und rechtlich konform bestimmen, wo und wohin ihre Daten fließen - beispielweise nur innerhalb Europas. "Wir erschließen diesen Markt, der für Reseller und Systemhäuser ganz neue Chancen und Geschäftsmodelle offenbart. Schließlich haben die sich historisch gesehen nie oder nur selten groß mit dem Thema 'Business-Internet-Connectivity' beschäftigt", sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN Group.

Der VAD reagiert damit auf die sich verändernden Wünsche seiner Kundschaft. Die hätten sich beim Thema Cloud in den haben vergangenen Monaten stark verändert. "Wir müssen nicht mehr erklären, wie Cloud funktioniert und was man dafür braucht", sagt Ramacher. "Heute geht es darum, Multi-Cloud-Szenarien aufzubauen und zu managen, um stets die beste Infrastruktur für die entsprechenden Anwendungsfälle möglichst latenzfrei bereitstellen zu können." Dazu sehe man sich als Distributor in der Pflicht, den Partnern zu helfen, "den Datenverkehr zwischen verschiedenen Clouds reibungsfreier, schneller und sicherer zu gestalten."

Ruckelfreie Digitalisierungs-Erfahrung

Durch die Zusammenarbeit von ADN und DE-CIX startet eine Initiative im Channel, "dem Mittelstand in puncto Digitalisierung und Cloud eine bessere, ruckelfreie, schnelle und sichere Erfahrung zu gewährleisten", freut sich Ramacher, der mit dem Scouting und Abschluss dieser Partnerschaft wieder einmal sein gutes Gespür für die Entwicklungen im Cloud-Markt beweist.

DE-CIX hat bereits 2021 begonnen, sein Geschäftsmodell umzubauen und auf den indirekten Vertrieb zu setzen. Allerdings benötigen solche Prozesse eben oft Zeit. Die Partnerschaft mit ADN ist nun ein starkes Indiz dafür, dass der Umbau einen Punkt erreicht hat, an dem Angebot und Nachfrage im Einklang stehen und es an der Zeit ist, durch einen VAD eine breitere Partnerbass zu erschließen.

Vorbereitend hat DE-CIX erst kürzlich sein Partnerprogramm restrukturiert und auf IT-Dienstleister ausgedehnt. Es umfasst nun Preisvorteile und ein Anreizsystem für Premium-Partner und zielt auf das gesamte Portfolio von DE-CIX ab.

ADN unterstützt DE-CIX beim zügigen Auf- und Ausbau des Channel-Geschäfts. "Unser neues Partnerprogramm unterstützt IT-Dienstleister für Unternehmen mit Zusatzdiensten wie einem globalem 24/7-Kundenservice oder mit der Produktentwicklung durch Value Engineering", sagt Ramon Gonzalez, Alliance Manager Enterprise Business bei DE-CIX. Am wichtigsten sei jedoch, dass DE-CIX "die zentralen Anforderungen an die fortschreitende Digitalisierung und Cloudifizierung der Weltwirtschaft erfüllt, so dass unsere Partner auf diese Weise die aktuellen Entwicklungen aktiv mitgestalten und gleichzeitig davon profitieren."

Gonzalez sieht Network-as-a-Service oder Connectivity-as-a-Service als strategisches neues Business-Feld für MSPs, das ADN technisch möglich mache. "Genau diese Verbindung ist der bislang noch fehlende Baustein im 'as-a-Service'-Geschäft, der aus IT-Resellern echte Wegbegleiter macht und diese als weitsichtige strategische Berater für den Mittelstand etabliert", sagt Gonzalez.

Die Reduktion von Latenzzeiten steht heute auf der Tagesordnung eines jeden mittelständischen Unternehmens, auch und vor allem, weil diese aufgrund von Themen wie IoT, Edge-Computing, Large Language Models oder anderen KI-Anwendungen verstärkt auf Multi-Cloud-IT-Landschaften setzen.

