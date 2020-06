Alter Solutions Deutschland eröffnet im September 2020 einen Standort in München. Es ist nach Düsseldorf der zweite in Deutschland. Die französische Digitalisierungsberatung baut damit ihre Geschäftstätigkeiten in Deutschland aus. "Wir erhoffen uns von dem neuen Standort, noch flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden im Süden Deutschlands eingehen und reagieren zu können", sagt Geschäftsführer Thomas Faß. "Außerdem möchten wir so unsere Attraktivität und unsere Sichtbarkeit für potenzielle Kunden und Mitarbeiter im Raum München steigern."

In München werden zunächst mit fünf Mitarbeitern für das Unternehmen tätig sein. Bei soll das Team aber kurzfristig vergrößert werden. Hauptsitz bleibt Düsseldorf, jedoch seien durchaus weitere Standorte in deutschen Großstädten denkbar, erklärt Faß: "Wir haben in den vergangenen Monaten gemerkt, dass eine gewisse Regionalität bei der Durchführung eines Kundenprojektes von großem Vorteil sein kann - das möchten wir künftig weiter forcieren. Außerdem ermöglichen wir unseren Mitarbeitern so eine größere geographische Flexibilität und eine an den Hauptsitz angebundene Projektarbeit von verschiedenen Standorten aus."

Alter Solutions ist seit 2017 auf dem Markt im deutschsprachigen Raum aktiv. Das Spektrum seiner Beratungsleistungen hatte das Unternehmen erst kürzlich in den Geschäftsbereichen Process Mining - insbesondere mit Process-Mining-as-a-Service-Leistungen (PMaaS) - und IIoT ausgebaut und dafür Cem Köz verpflichtet. Köz folgt als Director Cyber & Information Security und Big Data & Analytics auf Michael Zobel, der inzwischen selbstständig tätig ist, und war zuletzt Senior Consultant Application Management bei der Beratungsfirma MHP tätig. Zuvor verantwortete er als Projekt- und Teamleiter unter anderem Prozess- und Datenanalysen im Bereich IT & Finance der Porsche AG.