Insgesamt 1.200 Jobs seien betroffen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag. Allerdings sollen die Beschäftigten Angebote an anderen Standorten bekommen. Der Konzern soll Gespräche über die Schließung seiner Standorte in Hemel Hempstead bei London, im nordenglischen Doncaster sowie in Gourock im Westen Schottlands eingeleitet haben.

Dem PA-Bericht zufolge sollen die betroffenen Jobs nicht zu jenen 18.000 Stellen gehören, die Amazon im Rahmen einer Sparmaßnahme weltweit abbauen will. Man sei immer dabei, das Netzwerk neu zu bewerten und es den aktuellen Bedürfnissen anzupassen, hieß es von einem Amazon-Sprecher.

An anderer Stelle will der Online-Gigant in Großbritannien zwei neue Abfertigungszentren aufbauen, an denen in den kommenden drei Jahren 2.500 neue Jobs entstehen sollen. Im Sommer hieß es, Amazon wolle bis Ende des vergangenen Jahres 75.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich beschäftigen. (dpa/rw)