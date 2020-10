Ab sofort verantwortet Udo Littke die Geschäfte von Atos in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Rumänien, Serbien und Slowakei. Udo Littke folgt auf Ursula Morgenstern, die das Unternehmen verlassen hat. In seiner neuen Funktion ist er Mitglied im General Management Committee von Atos und Chef von rund 14.500 Mitarbeitern* in Zentraleuropa.

Seit Oktober 2011 ist Littke als Managing Director der deutschen Organisation Mitglied der Geschäftsführung von Atos in Deutschland. Neben dieser Rolle und seiner Funktion als Arbeitsdirektor leitete er seit dem Frühjahr 2020 auch das Public Services and Defence.Geschäft für Atos in Zentraleuropa.

Seine Karriere begann Littke 1989 bei Siemens. Nach ersten Aufgaben im Controlling übernahm er in Folge schnell leitende Positionen im Siemens Konzern, unter anderem in den Bereichen Service und Vertrieb. Mit der Akquisition der Siemens IT Solutions & Services (SIS) im Juli 2011 wechselte Udo Littke zu Atos.

Ursula Morgenstern war insgesamt über 16 Jahre für Atos tätig - zuerst als Head of Enterprise und Technology Solutions, danach als Senior Vice President Systems Integration und bis Juli 2011 betreute sie Enterprise-Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Es folgte ein halbjähriges Intermezzo als Chief Operating Officer (COO) bis Morgenstern Anfang 2012 die Leitung der Region Großbritannien und Irland bei Atos für dreieinhalb Jahre übernahm. Für weitere zweieinhalb Jahre übernahm sie die globale Verantwortung für die Business & Platform Solutions des Systemintegrators, bevor sie im März 2018 auf die Stelle der Deutschlandchefin berufen wurde. Seit April 2020 hatte sie auch die Verantwortung für die weiteren Länder Zentraleuropas (siehe oben) übernommen.

Ihre berufliche Karriere begann Morgenstern 1991 bei der später von SAP übernommenen Unternehmensberatung Kiefer & Veittinger, von 1998 bis 2020 war sie Partner bei der KPMG. Ursula Morgenstern hat einen BA-Abschluss (BA) in Business Administration von der Universität Mannheim sowie das darauf aufbauende Master-Zertifikat von der York University Toronto. Derzeit lautet ihr Linkedin-Status "Taking a Break".

