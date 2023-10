Der Full-Service-IT-Anbieter xevIT GmbH firmiert seit 1. Oktober 2023 unter dem Namen Conscia Deutschland. Die Umbenennung war bereits bei der Übernahme von Ethcon im August 2023 geplant. Hintergrund: Seit Dezember 2019 ist die als Cisco-Partner erfolgreiche xevIT ein Teil der europaweit vertretene Conscia-Gruppe, einem auf die Bereiche Netzwerk, Cybersicherheit sowie Cloud- und Kollaborationslösungen ausgerichteten IT-Spezialisten.

"Unter unserer neuen Identität als Conscia Deutschland wollen wir die Einbindung in die international erfolgreiche Conscia-Gruppe hervorheben sowie die Integration mit der Ethcon GmbH noch gezielter und konsequenter vorantreiben", sagt Sven Heinsen, bisher Geschäftsführer von xevit und jetzt Country Manager bei Conscia Deutschland. "Als Teil der Conscia-Familie greifen wir auf ein umfangreiches Wissensnetzwerk, ein erweitertes Lösungsportfolio und über 1.000 internationale Experten zurück, um unsere Kunden in Zukunft noch effektiver bei ihren digitalen Transformationsprojekten zu unterstützen."

"Als Managed Security Services-Partner mit internationaler Reichweite und lokaler Expertise ist Deutschland für uns ein bedeutender Markt mit signifikantem Potenzial, in dem wir als Teil unseres strategischen geografischen Wachstumsplans weiter expandieren wollen", sagt Erik Bertman, CEO der Conscia Group.

"Konkret wollen wir innerhalb der nächsten zwei Jahre unser Deutschlandgeschäft verdoppeln. Dies erreichen wir, indem wir unsere Kunden in Deutschland mit ideal auf ihre Anforderungen zugeschnittenen Lösungen und Beratungsleistungen unterstützen und mit ihnen gemeinsam geschäftskritische, sichere digitale Infrastrukturen entwerfen, implementieren und betreiben." Das ehrgeizige Wachstum will Bertram insbesondere durch Ausbau und Vertrieb der Angebote in den Bereichen Managed Detection and Response (MDR), Security Operations Center (SOC) und Secure Access Service Edge (SASE) erreichen. Zielgruppen sind der Mittelstand, das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung - also alle Bereiche, die aktuell unter dem IT-Fachkräftemangel besonders leiden.

Die xevIT GmbH mit Hauptsitz in Ettlingen wurde im Jahr 2001 gegründet. Der Cisco-Gold-Partner mit Fokus auf Netzwerk-, Kommunikations- und Sicherheitslösungen für Kunden der Öffentlichen Hand, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Mittelstand beschäftigte zuletzt fast 150 Mitarbeiter die unter anderem Managed Services und SOC-Services betreiben.

Durch die Übernahme von Ethcon erweiterte sich das Portfolio im Bereich IT und Telekommunikation. Auch die regionale Abdeckung erhöhte sich: Zusätzlich zu Ettlingen und Leverkusen ist das unter Conscia Deutschland auftretende Unternehmen nun auch in München und Hannover vertreten. Das Unternehmen nutzt die it-sa von 10. bis 12. Oktober in Nürnberg, um sich einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Auf der Messe ist Conscia am Partnerstand von Cisco Systems GmbH (Halle 7A, Stand 7A-508) und am Stand des Distributors Westcon (Halle 6, Stand 6-316) vertreten.

