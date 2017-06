Zusammen wollen die bisher in Nordeuropa aktive Basefarm und die in Deutschland sowie Österreich aktive The unbelievable Machine Company GmbH, nachfolgend UM genannt, einen Gesamtumsatz von 100 Mio. Euro in diesem Jahr erreichen. UM agiert weiter als eigenständige GmbH unter dem etablierten Markennamen in Deutschland und Österreich. Der bisherige Managing Director Ravin Mehta, bleibt als Country Manager für Deutschland und Österreich verantwortlich. Zudem wird er Mitglied des Executive Managements und Aktionär bei Basefarm.

Durch die Übernahme wird Basefarm zu einem wichtigen Player im europäischen IT-Markt. Neben der räumlichen Ausdehnung wird das bisherige Portfolie um Cloud Hosting, IT-Security und Managed Services um Big Data Services erweitert. Hauptgesellschafter Abry Partners, eine privaten US-Beteiligungsgesellschaft mit Investitionen in Medien-, Kommunikations- und Informationsdiensten ist seit 2012 bei den Norwegern aktiv.

Beide Unternehmen wurden von Gartners IT-Analysten als "Cool Vendor" in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen eingestuft: Basefarm in der Kategorie Application Management und UM im Bereich Big Data und Infrastructure.

"Wir freuen uns, The unbelievable Machine in unsere Basefarm-Familie aufnehmen zu können", kommentiert Fredrik Ohlsén, CEO bei Basefarm. "UM hat einen umfangreichen Pool an Experten in den Bereichen Cloud Computing und Big Data. Die Lösungen, mit denen Kunden auf strategischem und analytischem Level unterstützt werden, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern, werden auch von unserem Kundenstamm zunehmend nachgefragt."

"Das UM-Team stellt zudem den Erfolg der Kunden und die Menschen bei der Unternehmensentwicklung in den Mittelpunkt", erläutert Ohlsén. "Das geht Hand in Hand mit der Unternehmenskultur von Basefarm, daher bin ich überzeugt, dass wir uns perfekt ergänzen."

Auch Ravin Mehta, Managing Director bei The unbelievable Machine Company, ist erwartungsvoll: "Das neue Unternehmen bringt Nordeuropa, den wichtigsten Markt für Rechen- und Datenzentren weltweit, mit Deutschland, Europas größtem Absatzmarkt und Talentpool, zusammen. Damit entsteht ein waschechter kontinentaleuropäischer Hybrid Cloud Provider. Ich freue mich, dass wir mit UM nun zusätzliche Märkte erschließen und unseren Kunden so lokale Services in Topqualität gepaart mit einer globalen Infrastruktur anbieten können." (KEW)

Lesetipp: Die Idee des Systemhauses stammt noch aus der "alten IT-Welt"