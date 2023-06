Bechtle ist bereits seit 2000 in Frankreich vertreten - hauptsächlich durch die eigene B2B-E-Commerce-Sparte bechtle direct. Insgesamt beschäftigt das Systemhaus dort 800 Mitarbeiter.

Nun ist die auf den Softwarevertrieb spezialisierte Bechtle-Tochter Comsoft in Südfrankreich umgezogen und neue Räumlichkeiten im Technologie- und Wissenschaftspark Sophia Antipolis an der Côte d'Azur bezogen. Dort, zehn Kilometer nördlich von Cannes entstand schon 1969 ein Industriepark, der heute mehr als 2.500 Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern aus 80 Nationen beherbergt.

Die neuen Räumlichkeiten dort bieten derzeit 45 Bechtle-Comsoft-Mitarbeitern auf über als 700 m2 die Annehmlichkeiten eines modernen Arbeitsplatzes. Die neue Infrastruktur soll dazu beitragen, den internen Austausch und Wissenstransfer im Sinne der Kunden zu fördern. Das neue Bürogebäude entspricht dem französischen Energieeffizienz-Standard RT 2012 (LED-Beleuchtung, Photovoltaik-Anlage, Wärmedämmung und E-Ladesäulen) und soll den Energieverbrauch von Bechtle Comsoft Frankreich deutlich reduzieren.

Die dortige Geschäftsführerin Marie Laure Ripoche ist vor allem im Hinblick auf Künstliche Intelligenz vom neuen Standort begeistert: "Hier kommen Startups, kleinere und mittelständische Unternehmen, sowie internationale Konzerne und Spitzenforschung zusammen - für uns ist ein ideales Umfeld, um die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu gehen. In dieser Umgebung wird es uns gelingen, weitere hoch qualifizierte Menschen für uns zu begeistern." Außerdem weist Marie auch auf soziale Errungenschaften wie Kindergärten, Restaurants, Sportstätten und eine schnelle Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hin.

