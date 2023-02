Bei den Erlösen konnte Deutschlands größtes Systemhaus im Jahr 2002 um über 13 Prozent zulegen und knackte damit zum ersten Mal die Sechs-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Bechtles Geschäftsvolumen erhöhte sich 2022 gar um mehr als 16 Prozent auf 7,28 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis stieg um über neun Prozent auf 350 Millionen Euro, was zu einer EBT-Marge von 5,8 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent) führte.

Zu diesem guten Ergebnis trug auch das vierte Quartal 2022 maßgeblich bei - etwa mit einem Rekordgeschäftsvolumen in Höhe von 2,18 Milliarden Euro, ein Fünftel mehr als im dritten Quartal 2022. Auch der Auftragseingang legte im Verlauf des vierten Quartals 2022 deutlich zu, sodass der Auftragsbestand mit 1,6 Milliarden Euro Ende 2002 das hohe Niveau am Ende des dritten Quartals 2022 halten konnte. Ebenfalls im vierten Quartal gelang Bechtle eine erfreuliche Trendwende beim operativen Cashflow, der damit für Gesamtjahr 2022 positiv ausfallen wird. Ausschlag gebend dafür war der im letzten Quartal 2022 erfolgreich durchgeführte Abbau des bis dahin relativ hohen Lagerbestands. Diese Entwicklung hat auch bei Marktbeobachtern ein positives Echo hervorgerufen, so etwa bei Martin Comtesse vom US-Analysehaus Jefferies.

Über diesen Geschäftsverlauf zeigt sich Bechtle-Chef Thomas Olemotz durchaus erfreut: "Vor allem angesichts der extrem schwierigen Rahmenbedingungen sind unsere Zahlen 2022 ein sehr großer Erfolg. Unser Geschäftsmodell zeigt sich einmal mehr als überaus widerstandsfähig, vor allem aber ist es eine fantastische Teamleistung unserer Mitarbeiter". Ende 2022 beschäftigte Bechtle 14.046 Mitarbeiter - 1.166 mehr als Ende 2021.

Ihre vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 wird Bechtle offiziell am Freitag, den 17. März 2023, veröffentlichen.

