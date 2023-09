Mit Sarah Henkelmann-Hillebrand hat sich Epson die Dienste einer ausgesprochenen Bildungsexpertin gesichert. Henkelmann-Hillebrand kommt vom Whiteboard-Spezialisten Smart Technologies und soll als Market Development Managerin - Education Europa die Epson-Partner dabei unterstützen, Bildungseinrichtungen bei der Konzeption ihrer IT-Ausstattung zu beraten.

Die Education-Spezialistin ist zudem Gründerin des Netzwerks Digitale Bildung und war bis zuletzt auch dessen Sprecherin. Als erfahrene Vortragsrednerin und Buchautorin widmet sie sich Bildungsthemen und gehört zudem dem Beirat des Goethe-Instituts an.

Epson verweist auf "aktuell besonders große Chancen" im Bildungssektor. Sowohl staatliche Einrichtungen als auch private Unternehmen dieses Segments arbeiten verstärkt an Konzepten für die Schaffung der bestmöglichen Lernumgebungen. Das große Angebot an Lösungen macht es aber erforderlich, neutrale Empfehlungen für die Auswahl der passenden IT-Lösungen anzubieten. Das primäre Ziel der Berufung von Henkelmann-Hillebrand sei es, ein besseres Verständnis der bestehenden Möglichkeiten zu vermitteln und deren Vor- und Nachteile für Lehrende und Lernende aufzuzeigen.

Bildung ist Investition in die Zukunft

Sarah Henkelmann-Hillebrand sieht in der Bildung "die bestmögliche Investition" eines jeden Landes in seine Zukunft. Es sei wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler dieselben Lernchancen haben. "Ich möchte in meiner neuen Position dazu beitragen, Technologie zur Schaffung immersive Lerninhalte für zukünftige Berufsbilder bereitzustellen. Dabei ist mir auch wichtig, dass sämtliche Epson IT-Lösungen mit Blick auf einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hergestellt und betrieben werden", erklärt sie.

Für die Bildungsexpertin ist das Engagement bei Epson ein wichtiger Schritt. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Teams, die alle bereits sehr erfolgreich im Bereich Bildung arbeiten", betont sie. "Wir möchten so den Wert der mit unseren Lösungen geschaffenen Lernumgebungen weiter steigern", so Henkelmann-Hillebrand.

