Connexta hat mit Unterstützung des Investors Aurelius Wachstumskapital das Oldenburger Systemhaus Brinova übernommen. Brinova wurde 2011 von den beiden Geschäftsführern Martin Hammer und Marcus Kröger sowie fünf weiteren Gesellschaftern gegründet. Alle sieben waren ehemalige Mitarbeiter der Iits GmbH, die kurz zuvor von Bechtle übernommen wurde. Das junge Systemhaus mit viel Erfahrung entwickelte sich prächtig. Es konnte schon zum fünfjährigen Jubiläum 30 Mitarbeiter und einen zweistelligen Millionenumsatz vorweisen und war damals einer der größten EMC-Partner in Deutschland.

"Die Brinova Systemhaus GmbH ist ein etabliertes Systemhaus mit dem Fokus auf hochverfügbare IT-Infrastrukturen", sagt Nico Vitense, Managing Partner der Aurelius Wachstumskapital. "Mit ihrem Dienstleistungsportfolio passt die Gesellschaft sehr gut zur Connexta und stärkt unsere Marktposition in Norddeutschland." Vitense freut sich daher bereits auf die Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern Martin Hammer und Marcus Kröger sowie ihrem Team.

Kröger und Hammer haben sich "wegen der vielversprechenden Zukunftsaussichten und der positiven Unternehmerkultur für einen Beitritt zur Connexta entschieden" und erwarten durch die Zusammenarbeit mit den neuen Schwesterunternehmen, insbesondere das Leistungsportfolio für Kunden im Bereich Hybrid Cloud und Security zu vervollständigen.

Connexta ist eine IT-Services-Gruppe, mit Schwerpunkt auf IT-Dienstleistungen für den deutschen Mittelstand in den Bereichen Multi-Cloud Services, IT-Security, Managed Services und Modern Workplace. Zu Connexta gehören neun Standorte: Kempten, Augsburg, Bremen, Oldenburg, Paderborn, Wiesbaden, München, Ansbach und Passau. Der Umsatz lag zuletzt bei rund 70 Millionen Euro. Die weiteren Tochtergesellschaften sind Basys in Bremen, ID.KOM in Kempten, Neam in Paderborn, IF-Tech in München, Newcotec in Ansbach