Cancom SE hat sämtliche Anteile an der antauris AG erworben. Das Hamburger Systemhaus offeriert Data Center-Anwendungen, verfügt über Erfahrung in den Bereichen IT Security, Managed Services, Storage- sowie Netzwerkmanagement und gilt auch als Virtualisierungsexperte. Die antauris AG beschäftigte zuletzt etwa 100 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Jahresumsatz von rund 38 Millionen Euro.

Nach Angaben beider Unternehmen ergänzen sich die Leistungsportfolios beider Systemhäuser sehr gut. Mit der antauris-Übernahme baut die Cancom SE ihre Kundenbasis und Geschäftstätigkeit in Norddeutschland aus.

Sven Freese, Vorstand der antauris AG, wird weiterhin die Geschäfte führen und für die notwendige Kontinuität sorgen, heißt es weiter.

Klaus Weinmann, Vorstandsvorsitzender der Cancom SE, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit antauris und will durch die Übernahme stärker wachsen.