Wie die deutsche Epson-Niederlassung in Meerbusch mitteilt, hat die Cancom on line GmbH, eine Tochter der Cancom SE, eine Ausschreibung im Rahmen des Digitalpakts für sich entschieden. Die Hansestadt entschied sich bei Ausschreibung für bis zu 7.200 passive und bis zu 7.200 interaktive Epson-Projektoren für ihre staatlichen Hamburger Schulen.

Der Rollout werde ebenfalls von Cancom on line übernommen und findet ab sofort auf Abruf der Lehranstalten statt. Neben einem attraktiven Gesamtpaket aus Hardware, Schulung und Service sei von den Entscheidern vor allem die Zuverlässigkeit der Epson EB-685W- und EB-695Wi-Projektoren geschätzt worden. Positiv hervorgehoben wurden auch ihre große, flexibel einstellbare Bilddiagonale sowie die selbst bei hellem Ambiente augenfreundlichen Bilder, heißt es weiter von Epson.

„Das von ihnen projizierte Bild ist gegenüber dem anderer Lösungen groß, hell und gut zu erkennen – auch von Schülern in der letzten Reihe“, erklärt Michael Arnold, Manager Sales Enterprise Channel bei Epson Deutschland. „Mit den Projektoren haben nun die Bildungseinrichtung qualitativ hochwertige Geräte, die dank unserer 3LCD-Technologie augenfreundliche Bilder ohne störende Farbblitzer liefern.“

„Mit der Epson Deutschland GmbH haben wir auf den richtigen Partner gesetzt und einen zuverlässigen und innovativen Hersteller an Bord, mit dem wir nicht nur in diesem Projekt eng kooperieren“, kommentiert Axel Laaf von der Cancom on line GmbH. „Gemeinsam mit Epson haben wir uns mit dieser Lösung gegen starken Mitbewerb durchgesetzt, weil bei uns das Gesamtpaket stimmte.“

„Wir freuen uns sehr über den Cancom on line-Erfolg“, sagt Epson-Manager Michael Arnold und ergänzt: „Wir sind seit langem Marktführer im Bereich Projektion in Schulen. Projektoren behalten dank ihrer vielen Vorzüge auch in diesem Jahrzehnt ihre entscheidende Bedeutung im Klassenraum.“

