09.02.2021

Der Elektronikhändler Ceconomy fordert einen klaren Fahrplan für die Wiedereröffnung seiner Märkte. Die aktuellen Marktschließungen seien eine große Herausforderung, erklärte Konzernchef Bernhard Düttmann bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Dezember 2020) am Dienstag, den 9. Februar 2021, in Düsseldorf.