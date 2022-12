Sahara Presentation Systems, besser bekannt unter dem Markennamen der vertriebenen Touch Displays "Clevertouch" hat sich hierzulande einiges vorgenommen. Mit den Clevertouch- Displays und die entsprechenden Softwarelösungen hat das Unternehmen einen Schwerpunkt auf dem Bildungssektor. Nun wurde die Mannschaft in der deutschen Vertriebsniederlassung von drei auf zehn Mitarbeiter aufgestockt. "Damit können wir neue Segmente wie Health Care, Retail, die Immobilienbranche oder die Ausstattung von Konferenzräumen angehen", erläutert Julia Moore, General Sales Manager Germany, bei Sahara Presentaion Systems, im Gespräch mit ChannelPartner.

Ihr Kollege, Sales & Technical Manager Frank Himmel, spricht von gut 40 Mitbewerbern im Kampf um die Marktanteile. "Die Hälfte davon wird verschwinden", lautet seine Prognose. Der Ausbau des Geschäfts ist so auch ein Mittel, um nicht zu denen zu gehören, die in diesem umkämpften Marktsegment die Segel streichen müssen. Doch für Himmel gehört dazu nicht allein, den Headcount zu erhöhen. Er setzt dabei bei den neuen Mitarbeitern auf Branchenerfahrung. Zudem soll die Marke Clevertouch "noch präsenter" werden. So will das Unternehmen sich dauerhaft unter den Top Fünf positionieren.

Ausbau des Partnernetzwerks

Um sich breiter aufzustellen, soll auch das Partnernetzwerk ausgebaut werden. Hier wollen die Verantwortlichen aber behutsam vorgehen. "Wir suchen kreative Partner", bekräftigt Julia Moore. Dabei hat sie auch die bestehenden Partner im Blick, die einen gewissen Schutz genießen.

Beim Vertrieb setzt Sahara Presentation Systems auf die direkte Belieferung der Partner. Für die Clevertouch-Vertriebschefin bedeutet dies eine bessere Betreuung und mehr Marge für die Reseller. So sieht Moore auch Pluspunkte im Komplettpaket mit Hardware, Software und Dienstleistungen: "Ein Projekt - ein Zulieferer", lautet für sie das Motto. Zudem unterstreicht sie die Vorteile der kurzen Preisfindung. "Der Handel kann mit uns gut Geld verdienen", unterstreicht Frank Himmel.

Neben den lukrativen Margen unterstützt das Unternehmen die Partner unter anderem mit Schulungen und weitreichendem Support, auch vor Ort beim Kunden. Zudem richtet Sahara Presentation Systems Anfang 2023 am Standort der deutschen Niederlassung in Düsseldorf einen Showroom ein. Dieser kann auch dann nach Absprache von Partnern zusammen mit ihren Endkunden genutzt werden.

Lesen Sie auch:

Touchscreens der nächsten Generation: Clevertouch erneuert drei Produktlinien

General Sales Managerin für Deutschland: Julia Moore wechselt zu Sahara Presentation Systems

Sales und Technical Manager: Clevertouch verpflichtet Frank Himmel