Der Systemhausverbund Comteam bietet seinen Partnern ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Neben interaktiven Formaten wie Workshops, Schulungen, Arbeitsgruppen und Konferenzen sind die Comteam Sportevents nicht mehr wegzudenken. Sie tragen einen wichtigen Teil zum Selbstverständnis des Technologie-Netzwerks bei, erklärt Vertriebsleiterin Silvia Habeck: "Wir sind ein agiles Netzwerk, das seine Partner auf verschiedenen Ebenen zusammenbringt - auch fern ab vom Büro. So schaffen wir ein dynamisches Umfeld, in dem sich Wissen vermehren kann und neue Ideen entstehen."

Habeck ist absolut überzeugt von diesem Ansatz und das aus eigener Erfahrung: Bereits zum vierten Mal hat sie die beliebte Fahrradtour organisiert und dafür wieder eine besondere Kulisse ausgewählt. Vom 16. bis 17. August ging es durch die Lüneburger Heide, vorbei an blühenden Feldern, uralten Mooren und Heidschnucken-Herden. Auch kurze Regenschauer konnten die bestens vorbereitete Truppe nicht aufhalten.

Premiere bei der Hansesail

Das galt auch für die wasserfesten Teilnehmer der Hansesail. Insgesamt 25 Comteam-Partner trafen sich am 8. August an Deck des Schiffs "Meander". Bei einer sechsstündigen Fahrt auf der Ostsee mussten alle mitanpacken. Wind, Regen und Sonnenschein sorgten für ein unvergessliches Abenteuer. "Unsere Comteam Fahne trotzte dem Wetter und wehte bis zum Schluss fröhlich am Mast", berichtet Comteam Partnerbetreuer Michael Seebach. Er organisierte die Teilnahme des Netzwerks an der Hansesail mit eigenem Schiff - eine absolute Premiere.

Im Gegensatz zur Motorradtour am vorletzten Augustwochenende, die Michael Seebach bereits zum achten Mal geplant und begleitet hat. Die Anzahl der Biker wächst stetig und erreichte dieses Jahr einen neuen Spitzenwert. Darunter befanden sich neben Comteam Partnern auch Hersteller und Lieferanten. Der Mix aus Fahrstrecken, Aktivitäten, gemeinsamen Mahlzeiten und Besichtigungen machte die rund 400 Kilometer lange Tour durchs Weserbergland zu einem vollen Erfolg. "Wir freuen uns, dass unsere Sportevents bei einer so großen Bandbreite an Partnern gut ankommen: vom Drei-Mann-Betrieb bis zu Geschäftsführern überregional agierender Betriebe. Sie alle nutzen und schätzen diese Form des Austauschs", fasst Habeck zusammen.