Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, langjährige gute Zusammenarbeit und interessante gemeinsame Projekte konstatierte Fujitsu Deutschland der Concat AG mit der Anerkennung als überregionalen Datacenter Partner des Jahres 2016. Eines der gemeinsamen Projekte war die Realisierung eines schlanken, konsolidierten SAN mit hoher Performance bei der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt.

Die Systeme unterstützen automatisch den transparenten Failover der SANs in zwei gespiegelten Rechenzentren, was unter anderem ein Entscheidungskriterium für das IT-Leitungsgremium der Stiftung war. Dabei wird jedes native Betriebssystem an einer Speicherkomponente gleichzeitig im gesamten Cluster unterstützt.

Drei Servicequalitäten dank Eternus-Plattform

"Die Storage-Systeme der Eternus-Familie von Fujitsu bieten uns die Möglichkeit, unseren internen Kunden drei verschiedene Servicequalitäten zur Verfügung zu stellen", erklärt Reimar Engelhardt, IT-Leiter des Hospitals. "Durch die modulare Bauweise und Skalierbarkeit sind wir in fünf Jahren nicht gezwungen wieder zu wechseln, denn die Infrastruktur wächst mit den Anforderungen mit. Ein Krankenhaus kann sich heute praktisch keinen Stillstand der IT leisten."

"Unsere Anwender müssen in jedem Fall weiterarbeiten können, auch bei Wartung, Ausfall einer Komponente oder eines der beiden Rechenzentren", ergänzt David James, Leiter des IT-InfraSys-Teams. (KEW)