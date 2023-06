Die diesjährigen Gewinner des German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, stehen fest. Am Abend des 15. Juni wurden die begehrten Brand Awards in Berlin verliehen, mit denen Unternehmen gewürdigt werden, die durch eine vorbildliche Markenführung aus dem Wettbewerb herausragen. Die höchste Auszeichnung "Best of Best" in der Kategorie "Corporate Brand of the Year" ging in diesem Jahr an Conrad Electronic. CEO Ralf Bühler und Jörg Liebeskind, Senior Director Corporate Communications & Brand Management, nahmen den Preis auf der Bühne der Verti Music Hall vor rund 700 geladenen Gästen stellvertretend für das gesamte Team entgegen.

Unter dem Brand Claim 'Alle Teile des Erfolgs' positioniert sich Conrad, das gerade sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat, als moderne B2B-Marke neu am Markt. Die Transformation vom klassischen Technikhändler zur Sourcing Platform mit klarem Fokus auf Geschäftskunden wurde bereits vor einigen Jahren gestartet. Ziel ist es, Europas führende Beschaffungsplattform für technischen Bedarf zu werden. "Unsere Marke ist ein wichtiger Treiber dieser Transformation, um den Wandel sichtbar zu machen. Denn im neuen Claim 'Alle Teile des Erfolgs' kommt klar zum Ausdruck, dass Conrad als Lösungsanbieter weit mehr zu bieten hat als neun Millionen Produktangebote. Vielmehr unterstützen wir Unternehmen mit allen Teilen unserer Leistungspalette dabei, die komplexe Beschaffung von technischem Bedarf zu vereinfachen", so der Conrad CEO Ralf Bühler. Markenchef Jörg Liebeskind ergänzt: "Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass die neue Marke gemeinsam mit unserem Unternehmen entwickelt wird, damit wir eine authentische Identität erhalten. Außerdem muss eine Marke differenzierend und für Kunden Kundinnen relevant sein. Damit stechen wir am Markt jetzt klar hervor!"

"Ein herausragend gemachtes Rebranding"

In der Jurybegründung heißt es: "Conrad ist eines der größten Technik- und Elektronik-Großhandelsunternehmen Europas. Um Strategie und Erscheinungsbild fit für die Zukunft zu machen, wurde die Marke grundlegend erneuert. Mit seinem neuen Auftritt präsentiert sich Conrad als moderne serviceorientierte B2B-Marke. Geprägt wird die professionelle Anmutung unter anderem durch den neuen markenprägenden Farbdreiklang, eine gut lesbare Schrift und die Kohärenz über alle Touchpoints hinweg. Ein herausragend gemachtes Rebranding mit einem sauber hergeleiteten Markenkern und einem formal wie inhaltlich überzeugenden Erscheinungsbild, das die Transformation vom klassischen B2C-orientierten Technikhändler zu einer B2B-fokussierten Beschaffungsplattform bis ins Detail nachvollziehbar souverän verkörpert."

"Ziel unseres Rebrandings war es, unserer Herkunft Rechnung zu tragen und unserer Zukunft Ausdruck zu verleihen. Dass unser Rebranding jetzt auch die Jury des German Brand Awards überzeugt, freut mich vor allem für unser Team Communications & Brand Management, das unheimlich viel Kreativität und Herzblut in dieses Projekt gesteckt hat", freut sich Ralf Bühler im Rahmen der Preisverleihung.

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Die begehrte Auszeichnung "Best of Best" wurde in diesem Jahr insgesamt zwölf Mal vergeben.