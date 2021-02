Der niederländische Elektronikversender Coolblue hat seine Ergebnisse für 2020 bekanntgegeben. Demnach erzielte der Online-Händler einen Umsatz von 2 Milliarden Euro und konnte sich damit um 34 Prozent gegenüber 2019 steigern. Auch das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 114 Millionen Euro um 66 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Als großen Treiber für diese Entwicklung betrachtet das Unternehmen die große Nachfrage nach Home-Office-Equipment im Zuge der Corona-Krise. Aus diesem Grund hat Coolblue das B2B-Angebot Home Work Shops eingeführt: einen eigenen Service, mit dem Arbeitgeber in Belgien und den Niederlanden bereits mehr als 48.000 Mitarbeitern einen komfortablen Arbeitsplatz zu Hause bieten.

Daneben hat Coolblue im vergangenen Jahr auch die eigene Infrastruktur erheblich ausgebaut. So eröffnete das Unternehmen neue stationäre Geschäfte in Leiden, Hasselt und einen Flagship-Store in Brüssel. Das Fahrradkuriernetz wurde ebenfalls schnell ausgebaut: Bestellungen werden jetzt in mehr als 20 Städten per Fahrrad in einer Papiertüte an Kunden geliefert. Auch sein Sortiment hat der niederländische Elektronikversender im vergangenen Jahr erweitert. Neben Sonnenkollektoren und Ladestationen können Kunden Coolblue jetzt auch für den Energiespar-Service Coolblue Energy kontaktieren.

Deutschlandgeschäft wird ausgebaut

2020 startete Coolblue auch seine Expansion nach Deutschland. Im Rhein-Ruhr-Raum hat der Online-Händler seitdem sein eigenes Liefernetz, seinen Installationsservice und sein Fahrradkuriernetz erheblich ausgebaut. Ein physischer Laden soll bald folgen.

Pieter Zwart, Startbaas bei Coolblue, erklärt: "2021 wird einfach das beste Coolblue-Jahr aller Zeiten. Wir werden neue Geschäfte eröffnen, in das Lager der Zukunft investieren und unser Angebot an Ladestationen, Sonnenkollektoren und Coolblue Energy weiter ausbauen. Darüber hinaus wollen wir noch mehr Home Work Shops eröffnen und natürlich auch in Deutschland möglichst viele Kunden glücklich machen. 2020 war ein besonderes Jahr. Ich möchte allen unseren Kunden und 6.000 Coolblue-Mitarbeitern dafür danken."