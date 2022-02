Der niederländische Online-Marktführer setzt die Expansion in Deutschland fort - online und mit einer weiteren Store-Neueröffnung: Im Kettwiger Tor in Essen entsteht bis Mitte 2022 das zweite stationäres Coolblue-Geschäft in Deutschland. In dem Store im Stadtzentrum können Kunden über 1.000 Elektronikprodukte erleben. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit sich von Produktspezialisten beraten zu lassen, ihre Online-Bestellungen abzuholen und den After-Sales-Service in Anspruch zu nehmen. Für den Store sucht Coolblue ab Juni 35 neue Mitarbeitende, darunter Floor Manager, Store-Mitarbeitende, Teamleadern und Hosts.

Rückenwind bei der Expansion in Deutschland liefert den Niederländern die weiter hochdynamische Geschäftsentwicklung: Der größte Online-Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien hat im Jahr 2021 einen Rekordumsatz von 2,3 Milliarden Euro in Deutschland, den Niederlanden und Belgien erzielt. Das sind 348 Millionen Euro mehr als im Jahr 2020 (plus 17,5 Prozent). Darüber hinaus generierte Coolblue im Jahr 2021 ein bereinigtes EBITDA von 91 Millionen Euro.

Noch keine Zahlen zur Entwicklung in Deutschland

Mit dem starken Wachstum im Rücken blickt Pieter Zwart, CEO von Coolblue, optimistisch in die Zukunft. "2022 wird das beste Coolblue-Jahr aller Zeiten", erklärt der Unternehmensgründer. "Wir werden weiter wachsen und unser Fahrrad- sowie Liefernetzwerk ausbauen. Wir eröffnen neue stationäre Geschäfte in den Niederlanden, Belgien und unseren zweiten Store in Deutschland, in Essen. Auch in unserem Lager werden wir weiter in die Zukunft investieren. Mit intelligenten Verpackungsmaschinen, mit denen wir nicht nur mehr Kunden glücklich machen, sondern auch unseren CO2-Fußabdruck deutlich verringern können. In Deutschland werden wir weiter wachsen und möchten einen Umsatz von 1 Milliarde Euro im Jahr 2025 realisieren."

Zahlen über die bisherige Entwicklung des Deutschlandgeschäfts kommuniziert Coolblue bislang allerdings noch nicht. Von Seiten des Unternehmens heißt es nur, seit dem erfolgreichen Start in Deutschland habe Coolblue Kunden mit seinem Kundenservice, der schnellen Lieferung, Installation und persönlichen Produktberatung sehr zufriedengestellt. Im vergangenen Jahr seo das E-Commerce-Unternehmen in Deutschland deutlich gewachsen und habe sein eigenes Liefer- und Montagenetz in Nordrhein-Westfalen weiter ausgebaut. Im Juli wurde in der Düsseldorfer Innenstadt der erste deutsche - und größte - Coolblue-Store eröffnet.