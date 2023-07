Der Elektronikversender Cyberport wird exklusiver Partner des Londoner Tech-Unternehmens Nothing. Das neue "Nothing Phone (2)" wird ab dem 15. Juli exklusiv bei Cyberport in den Stores und im Onlineshop erhältlich sein. Zum Verkaufsstart gibt es zudem eine limitierte Launch-Edition des Smartphones in der Filiale in Berlin Charlottenburg. "Als Händler für Consumer Electronics steht es für uns stets an erster Stelle, die Best Brands des Technikuniversums anzubieten", sagt Cyberport-Geschäftsführerin Franziska Pyttel. "Nothing steht für einen Mix aus Lifestyle und Technik, den wir bei Cyberport auch leben. Wir freuen uns sehr über die exklusive Partnerschaft mit Nothing, denn sie ermöglicht uns, noch näher an unsere Zielgruppe zu rücken und ihr ein einzigartiges Produkt anzubieten."

Der Hersteller Nothing wurde 2020 gegründet, "um Technik wieder Spaß zu verleihen", wie das Unternehmen erklärt. Nothing hat es mit seinem ersten Smartphone, dem "Phone (1)", in die prestigeträchtige Liste der "Best Inventions of 2022" des Time Magazine geschafft. Mit innovativem Design und einer neuartigen Benutzeroberfläche will das in London ansässige Unternehmen ein alternatives Ökosystem von Technologieprodukten für junge und kreative Menschen schaffen. Die Produkte von Nothing werden in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt, zu der über 8.000 private Investoren gehören. Die Nachhaltigkeit steht bei der Herstellung an erster Stelle.

Launch-Event im Berliner Cyberport Store

"Wir freuen uns sehr über die exklusive Partnerschaft mit Cyberport", erklärt Mark Moons, Nothing General Manager Europe, zu dem Vertriebsdeal. "Wir sind überzeugt, dass sie Nothing dabei helfen wird, noch mehr Begeisterung für Technik zu schaffen. Diese Partnerschaft wird es unseren geschätzten Kunden und Kundinnen ermöglichen, zu den Ersten zu gehören, die die neueste Technik aus dem Hause Nothing besitzen."

Aufbauend auf dem Vorgänger "Nothing Phone (1)", mit über 800.000 verkauften Einheiten weltweit in zwölf Monaten, zeichnet sich das "Nothing Phone (2)" durch ein Premium-Design, ein innovatives Glyph Interface und das Operating System 2.0 aus. Dank des leistungseffizienten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessors bietet es Flagship-Performance. Die "Nothing Phone (2)" Launch-Edition in dunkelgrau, mit dem größten verfügbaren Speicher (12GB RAM/512 GB interner Speicher), wird in begrenzter Stückzahl am 15. Juli ab 10:00 Uhr im Cyberport Store in Berlin Charlottenburg (Bikini Berlin, EG, Budapester Str. 42-50, 10787 Berlin) erhältlich sein. Die ersten Käufer und Käuferinnen erhalten ein exklusives Nothing-Paket, bestehend aus dem "Nothing Phone (2)", den kabellosen Kopfhörern Ear (stick), einer Phone (2)-Hülle und einem Fast Charger. Die Anzahl der Pakete ist begrenzt und wird nur solange der Vorrat reicht verkauft. Auch die kabellosen In-Ear Kopfhörer "Ear (2) schwarz", die neue Farbvariante der Ear (2), werden exklusiv bei Cyberport online und in den Stores erhältlich sein.