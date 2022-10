Einst als reine US-Sportart verschrien, verfolgen heute auch Millionen von Menschen in Deutschland American Football Spiele vor dem Fernseher, Smartphone, Tablet oder Computer. Dementsprechend groß ist unter ihnen die Vorfreude auf die 103. NFL Saison und das erste Spiel der Regular Season in Deutschland. Als neuer Lead Entertainment Partner der National Football League (NFL) in Deutschland setzt der zum Burda-Konzern gehörende Elektronikversender Cyberport auf die steigende Popularität der Sportart.

"Wir sind stolz, der offizielle Lead Entertainment Partner der NFL in Deutschland und Presenting Partner der Pregame- und Halftime-Shows in München und Frankfurt zu sein", erklärt dazu Aliz Tepfenhart, CEO von BurdaCommerce. "Das NFL-Auftaktspiel in Deutschland ist sowohl für die über 17 Millionen Footballfans in Deutschland als auch für Cyberport ein historisches Event. Football fasziniert und ein wichtiger Teil des Erfolgs von Football ist Entertainment. Wir möchten diese Begeisterung teilen und fördern, und die passende Technik für erstklassige Unterhaltung liefern. Denn Entertainment verbindet die NFL mit Cyberport und den Cyberport-Kunden und Kundinnen", so Tepfenhart.

Cyberport präsentiert Entertainment-Teil der Spiele

Auch bei der deutschen National Football League ist man mit der Sponsorenwahl zufrieden. "Wir freuen uns darauf, Cyberport als Lead Entertainment Partner der NFL Deutschland an Bord zu haben", sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland. "Mit Cyberport als Presenting Partner der Pregame und Halbzeitshows dürfen sich alle American Football Fans in Deutschland auf ein ganz besonderes Entertainment-Erlebnis mit den neuesten technologischen Innovationen freuen."

Als Lead Entertainment Partner präsentiert Cyberport am 13. November 2022 in München die Pregame Show mit einem musikalischen Highlight und sorgt für Erlebnisse in der Fanzone. Cyberport ermöglicht Fans außerdem Zugang zu den Spielen in Deutschland und zur offiziellen Super-Bowl-Party in Deutschland am 12. Februar 2023. "Darüber hinaus finden Footballfans bei Cyberport als Entertainment- und Technikexperte alles, was sie für einen gelungenen Spieltag benötigen. Sie können sich das Stadionfeeling direkt nach Hause holen und die Spielzüge auf der Konsole nachspielen", so der Elektronikversender.