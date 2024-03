Bei c.m.c. werden wir eintauchen in die faszinierende Fusion von KI + Cloud und diskutieren, wie du als MSP - ebenso wie Deine Kunden von KI in der Cloud - profitieren kannst. Ingo Lücker (ITleague) setzt mit seiner Eröffnungs-Keynote "Die KI-Revolution: Neugestaltung der IT-Dienstleistungslandschaft (nicht nur durch ChatGPT) - Überleben und Florieren in der Ära der Künstlichen Intelligenz" den Auftakt.

Provider und Technologie-Experten schildern konkret und praxisnah, wie KI das Geschäft von MSPs und CSPs verändert, wie eine KI-Strategie für Service Provider aussehen kann, was die ersten Schritte sind, und wo die Fallstricke lauern.

Christian Malzacher, Leiter des strategischen Geschäftsfelds Modern Workplace bei Bechtle, leitet die Einführung und den Einsatz von Copilot bei 5.000 Mitarbeitern im Bechtle-Konzern. Bei c.m.c. wird er live darüber berichten.

Sei dabei und melde Dich jetzt gleich an!

Im Expert-Talk diskutieren unter anderem Khaled Thaler, Chief Sales Officer bei Hirschtec, und Andreas Török, Managing Director von netgo productions darüber, wie KI + Cloud - Geschäftsmodelle für MSPs und deren Kunden auf den Weg gebracht werden können.

Silvio Kleesattel, Technology & Innovation Lead, und Helmut Weiss, Cloudler bei Skaylink nehmen die die wichtigsten Trends im Cloud Business für Partner und Kunden unter die Lupe.

Und wir richten einen Blick auf die Gegenwart: Viele IT-Häusern können Cloud-und Managed Services nicht leicht skalieren. Um herauszufinden, wo es klemmt, war Paul Martin, Geschäftsführer von equipme, bei zahlreichen MSPs im Praktikumseinsatz und hat hinter die Kulissen geblickt. Seine Erkenntnisse und Lösungswege teilt er mit uns in seiner aufrüttelnden Keynote: Managed Services im Systemhaus-Alltag - ein kritischer Blick hinter die Kulissen!

Zu Sicherheitsaspekten rund um das Cloud- und MSP-Business gibt es gleich mehrere Beiträge. So folgt Andreas Kunzmann, CEO von united systems, der Spur auf MSPs fokussierten Wirtschaftskriminellen und analysiert kritisch: MSPs im Fokus der Hacker: Stimmt unser Mindset?

Wie "Security-enhanced MSP" funktionieren kann, schildert Timo Trabold, Head of Security & Audit bei operational services.

So ist also für jeden etwas dabei!

Schon jetzt freuen wir uns sehr auf Diskussionen mit Euch bei c.m.c. - channel meets cloud - am 17.+18. April in München: Sharing Expertise - Sharing Experience!

Sei dabei und melde Dich jetzt gleich an!