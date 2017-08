Die DextraData GmbH setzt ihren Expansionskurs rund um die Web-Plattform von Microsoft weiter fort und hat sich dafür die Contentteam AG ins Boot geholt. Man wolle gemeinsame Wege gehen, mit dem Ziel, die Expertise im Enterprise Content Management und im Bereich SharePoint zu verstärken.

Contentteam hat sich seit 2003 als Experte für Informationsmanagement einen Namen gemacht und zahlreiche Projekte im SharePoint-Umfeld realisiert. Das Team des Microsoft Gold-Partners wird ab sofort die Essener ergänzen.

Damit wird DextraData künftig neben den bereits bestehenden Niederlassungen in Essen, Hamburg und München auch mit einem Standort in Köln vertreten sein. Zudem profitieren deren Entwickler von der Manpower und dem Know-how der Contentteam-Mannschaft für die eigenen Lösungen CIO Cockpit und Logipad sowie den DevOps-Bereich.

"Mit Contentteam holen wir uns weitere SharePoint- und Nintex-Spezialisten an Bord und verstärken uns damit bezüglich aller Anforderungen unserer Klienten von der Contenterstellung bis hin zur langfristigen Datenarchivierung", freut sich Shayan Faghfouri, Geschäftsführer DextraData GmbH.

"Für mich ist der Zusammenschluss mit der DextraData der nächste logische Schritt: Wir schließen uns einem Unternehmen an, das über viel Potenzial und eine hohe Akzeptanz in der Branche verfügt. Gemeinsam können wir noch wettbewerbsfähiger am Markt agieren und für unsere Klienten umfangreichere Services realisieren", erläutert Reza Piroozram, Vorstand der Contentteam AG. (kew)

